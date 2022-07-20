CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе
|

УрФУ выиграл грант на создание и развитие центра инженерных разработок

Центр инженерных разработок (ЦИР) для подготовки конструкторской документации и производства критически важных комплектующих появится в Уральском федеральном университете. Программа создания и развития центра в УрФУ была поддержана Минпромторгом России в рамках конкурса по постановлению Правительства РФ №209 с выделением федерального гранта в размере более 250 млн руб. за два года. Всего Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 2022–2024 гг. на эти цели будет выделено 1,5 млрд руб.

«Рассчитываем, что новые меры позволят в короткие сроки значительно повысить уровень локализации производства изделий, нужных для отечественной промышленности», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 21 февраля, когда были озвучены инструменты поддержки проектов по созданию критически важных комплектующих для ключевых отраслей промышленности.

Новое подразделение уральского вуза будет работать в тесном сотрудничестве с Инжиниринговым центром цифровых технологий машиностроения (ИЦЦТМ УрФУ), который имеет богатый опыт в инжиниринге и активно занимается разработкой и производством импортозамещающей продукции.

«Наш комплексный подход к решению задач заказчика давно вышел за границы виртуального пространства. Неотъемлемой частью завершения проекта является изготовление опытного образца, его тестирование, которое мы проводим на собственном виртуальном полигоне, и выпуск конструкторской документации на серийное производство. Наши разработки уже внедрены на предприятиях ОДК, «КАМАЗ», «Синара», и сейчас ведется работа с другими корпорациями, включая проекты по реверсивному инжинирингу», – сказал директор ИЦЦТМ УрФУ Максим Сапогов.

В задачи центра инженерных разработок будут входить выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, производство критических комплектующих и технологий для объектов отечественной промышленности. Выигранный УрФУ грант предоставит возможность закупить высокоточное оборудование для расширения производственных мощностей вуза, что позволит изготавливать импортоопережающие изделия с улучшенными характеристиками и потребительскими свойствами.

«На фоне санкций сегодня практически все крупные холдинги столкнулись с проблемой поставки необходимых комплектующих. Шаги для решения этой проблемы, принимаемые руководителями страны, в частности, открытие центров инженерных разработок, призваны обеспечить импортонезависимость российских предприятий. У нас есть все составляющие и потенциал для выполнения этих задач. Впереди много интересной и нужной работы», – сказал первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Одновременно с постановлением по созданию и развитию ЦИР в феврале 2022 г. была запущена программа по предоставлению грантов на разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, оператором программы является АНО «Агентство по технологическому развитию». Программа нацелена на обеспечение критически важными комплектующими изделиями предприятий, которые используют в производстве иностранное оборудование, инструменты и принадлежности, сырье и материалы, производство которых на территории Российской Федерации ограничено или отсутствует, а также в текущих условиях не представляется возможным оперативно обеспечить поставки из дружественных стран.

В 2022 г. программа предполагает компенсацию до 100% расходов разработчиков (с 2023 г. – 80%) в пределах 100 млн руб. на проект на срок не более 24 месяцев. Заинтересованность участия в программе подтвердили ведущие компании нефтегазовой и энергетической отраслей, крупнейшие предприятия автомобильной, транспортной, химической и других базовых отраслей промышленности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД за миллиард ищет серверы по 5,5 млн руб. за штуку

Поисковики Рунета обязали сообщать что «Википедия» вне закона

Уход HP из России не позволил хозяевам «Аквариуса» поставить «железо» для ФНС по 700-миллионному контракту

Tor научился автоматически уклоняться от попыток его заблокировать

Заксобрание Санкт-Петербурга переходит с СУБД Oracle на российскую PostgreSQL

В Правительстве сменился куратор микроэлектроники

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Создан мощный Android-смартфон с супербыстрой 200-ваттной зарядкой...
Промобот создала модель человекоподобного робота, демонстриующего...