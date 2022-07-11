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Минцифры: подано более 44 тыс. заявлений на оформление Карты болельщика

Минцифры сообщило о том, что за неделю на оформление Карты болельщика в России подано более 44 тыс. заявлений. Из них через «Госуслуги» подано почти 40 тыс., через МФЦ – более 4 тыс.

Всего заявлений – 44 тыс., из них: 8,6 тыс. заявителей уже прошли процедуру идентификации и получили электронную карту; 19 тыс. заявлений прошли предварительную проверку, в МФЦ заявителей ждут для подтверждения личности; 15 тыс. заявлений требуют исправления загруженной фотографии. Всем заявителям направлено письмо с инструкцией, как загрузить корректное фото.

Сервис по оформлению электронной Карты болельщика заработал на «Госуслугах» 4 июля 2022 г.

Карта болельщика нужна для покупки билетов и абонементов на игры Российской Премьер-лиги, а также для посещения матчей. Карта потребуется с июля на домашних матчах РПЛ в пяти городах: Екатеринбург (Екатеринбург Арена); Нижний Новгород (Нижний Новгород); Ростов-на-Дону (Ростов-Арена); Самара (Солидарность Самара Арена); Сочи (Фишт).

Первый матч, для посещения которого необходима Карта болельщика, состоится 29 июля 2022 г. Это матч между футбольными клубами «Урал» и «Краснодар» на Екатеринбург Арене. С декабря 2022 г. система заработает на всех стадионах РПЛ.

Карта нужна всем, кто будет находиться на стадионе в день матча: болельщикам, организаторам, спортсменам и сотрудникам СМИ. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код, который сформируется на «Госуслугах» после покупки билета и назначения владельца.

«Для оформления карты необходима учетная запись на «Госуслугах». Не обязательно иметь подтвержденную учетную запись, если ее нет — достаточно оформить упрощенную, с использованием только адреса электронной почты и мобильного телефона. Карта оформляется один раз и остается в личном кабинете пользователя на портале госуслуг. Оформить карту нужно каждому, в том числе детям до 14 лет, за них это делают родители или законные представители в своем личном кабинете», — сказал директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

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