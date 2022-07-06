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Приложение «Госключ» ускорит онлайн-регистрацию бизнеса

Минцифры России совместно с ФНС России запускают проект — подписание документов для государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ». Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Система сама подскажет, какие данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица — поможет и с выбором типового устава. Сформированный пакет документов можно подписать не выходя из дома, c использованием мобильного приложения «Госключ». После подписания в приложении «Госключ» документы будут направлены в инспекцию автоматически. При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток.

Для получения сертификата УКЭП в «Госключе» потребуются: подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»; смартфон с NFC-модулем; биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).

Приложение «Госключ» разработано в 2021 г. для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг. В приложении можно бесплатно сформировать сертификат и получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать юридически значимые документы в электронном виде. На данный момент с использованием «Госключа» подписано более 350 тыс. документов.

Сегодня «Госключ» позволяет удаленно заключать договоры на оказание услуг связи и подавать заявления на перенос номера. Также Минцифры России проводит апробацию сервиса, позволяющего отправить себе документы для подписания в «Госключе». Этот сервис может быть востребован, например, для подписания согласий на электронный кадровый документооборот или подачи в электронном виде обращений в суд.

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