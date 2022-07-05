Программное обеспечение ЭТП «ТЭК-торг» включено в Единый реестр российского ПО

Программное обеспечение оператора федеральной электронной площадки «ТЭК-торг» вошло в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение о включении ПО секции «Государственные закупки» в реестр было принято в июне 2022 г. на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Программному обеспечению присвоили класс «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач».

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных аккумулирует информацию о программном обеспечении, разработанном в России, с целью оказания государственной поддержки отечественным разработчикам и расширения использования российского ПО. Информационные системы, перечисленные в реестре, могут использоваться государственными органами и компаниями с государственным участием.

Экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их программных продуктах в реестр проводит экспертный совет по российскому ПО. Это постоянно действующей орган, в состав которого входят представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО. Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в том числе дистанционно.

Программное обеспечение секции «Государственные закупки» ЭТП «ТЭК-торг» было признано соответствующим требованиям, установленным пунктом 5 «Правил формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных», утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16 ноября 2015 г.

Федеральная электронная площадка «ТЭК-торг» для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок была создана в 2012 г. 1 октября 2018 г. на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 г. №1447-р, а также трехстороннего соглашения с Минфином России и ФАС России «О функционировании электронной площадки» «ТЭК-торг» получило право на проведение закупок в электронной форме для государственных и муниципальных заказчиков в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ. На сегодняшний день ЭТП «ТЭК-торг» интегрирована с региональными системами более чем в 80 регионах России, в конце 2021 г. доля «ТЭК-торг» составила 5,09% по количеству закупок и 4,51% по объёму НМЦ.

«Электронные площадки сегодня – это не просто цифровые сервисы, но важнейший элемент закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков, – отметил генеральный директор «ТЭК-торг» Дмитрий Сытин. – Включение нашего программного обеспечения в реестр российского ПО еще один важнейший этап на пути развития нашей площадки. Важно отметить, что своей главной целью мы видим не только улучшение функционала и технических параметров ЭТП как набора программных средств, но прежде всего разработку и внедрение новых инструментов и сервисов для всей цепочки закупки с целью решения конкретных задач наших заказчиков от анализа рынка и подбора поставщиков до этапа контрактования и исполнения договоров».