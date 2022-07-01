Объем господдержки компаний из ОЭЗ «Технополис "Москва"» превысил 4,5 млрд рублей

Компании из особой экономической зоны «Технополис "Москва"» с 2019 г. получили государственную поддержку более чем на 4,5 млрд руб., сообщил CNews заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все резиденты особой экономической зоны Москвы освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин, – рассказал Владимир Ефимов. – Ставка налога на прибыль таких предприятий составляет всего два процента. Кроме того, ряд компаний столичной ОЭЗ пользуется различными мерами господдержки – например, льготными займами от Фонда развития промышленности и кредитами по программам Минэкономразвития и Корпорации МСП. На данный момент в технополисе "Москва" работают более 200 производителей электроники, медицинских изделий, новых материалов и другой высокотехнологичной продукции. Общий объем полученной ими за последние три года господдержки оценивается более чем в 4,5 млрд руб.».

В 2022 г. еще два резидента ОЭЗ Москвы присоединились к новой программе от Минэкономразвития России и Корпорации МСП, которая предоставляет возможность льготного кредитования инновационных технологичных компаний под три процента годовых сроком на три года. Эти предприятия развивают такие востребованные направления, как технологии связи и медицинские изделия. Кроме того, ряд компаний получил поддержку Фонда развития промышленности, Фонда содействия инновациям, Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«Двум компаниям одобрены гранты Фонда содействия инновациям – на расширение производств компонентов связи и обуви для больных сахарным диабетом, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. – Кроме того, резидент кластера медицинских технологий получил льготный заем Фонда развития промышленности в размере 500 млн руб. для организации фармацевтического производства на площадке ОЭЗ "Алабушево"».

Компании, работающие на территории ОЭЗ «Технополис "Москва"», активно развивают новые производственные технологии и интересуются соответствующими льготами и инвестиционными кредитами, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадий Дегтев.

«На площадках особой экономической зоны проводится системная работа по информированию предпринимателей о доступных мерах господдержки. С 2019 г. резиденты получили 24 транша в виде льготных займов при поручительстве Корпорации МСП», – сказал Геннадий Дегтев.

В ОЭЗ также запущен проект «Техноперезагрузка», в рамках которого предприниматели могут не только узнать о новых мерах поддержки, но и о запросах заказчиков, заинтересованных в поставках отечественной продукции, а также проконсультироваться и получить помощь в оформлении документов и подборе персонала. В специальных мероприятиях, организованных для компаний, принимают участие представители Корпорации МСП и Московского Фонда развития промышленности.