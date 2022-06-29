Росреестр переходит на электронный вид взаимодействия с МФЦ

Совместно с МФЦ Росреестр реализует проект «Стоп-бумага», направленный на безбумажное взаимодействие и уменьшение сроков оказания услуг. Об изменениях взаимодействия между Росреестром и МФЦ при переходе на безбумажной документооборот CNews сообщили представители Росреестра.

«Ежегодно миллионы граждан обращаются за услугами Росреестра через МФЦ – это по сути фронт-офис, отвечающий за непосредственное взаимодействие с нашими заявителями, - отметила заместитель руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова. - Люди заказывают выписки из ЕГРН, подают заявления на регистрацию прав и кадастровый учет. Для службы принципиально важно работать единой командой с МФЦ в интересах людей и повышать качество предоставления государственных услуг. В 2022 г. перед нами стоит новая глобальная задача – уйти от устаревшей схемы документооборота в пользу электронного взаимодействия, при этом ответственность сотрудников МФЦ теперь существенно возрастает».

Сейчас Росреестр обеспечил экстерриториальный прием документов в каждом регионе. Жители страны могут получить государственные услуги ведомства в отношении принадлежащего им объекта недвижимости без необходимости выезжать в другой субъект. За 4 месяца 2022 г. службой принято более 175 тыс. межрегиональных обращений, 84% из которых – через МФЦ.

Заместитель руководителя Росреестра напомнила, что с 29 июня 2022 г. вступают в силу поправки в Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Бумажные оригиналы документов перестают направляться в Росреестр (исключение составляют документарные закладные, по которым сохраняется существующий порядок).

«97% от всех бумажных пакетов документов поступает в ведомство через МФЦ. Переход к цифровому формату позволяет сократить сроки предоставления услуг, обеспечить экстерриториальную регистрацию сделок, создавать новые сервисы, а также сократить финансовые издержки регионов на доставку и хранение бумаги. Обработка заявлений внутри службы ускорится на 26%, а срок государственной регистрации прав через МФЦ сократится для людей на два дня за счет логистики, что особенно удобно для районов с ограниченной транспортной доступностью», – подчеркнула заместитель руководителя.

В апреле 2022 г. совместно с Минэкономразвития, МФЦ и региональными управлениями проведена апробация безбумажного документооборота между МФЦ и Росреестром на территории пяти субъектов (Камчатский край, Республика Татарстан, Московская, Ростовская, Тульская области). По ее результатам определены перспективные направления работы, необходимые для успешного перехода к новому этапу сотрудничества службы и центров.