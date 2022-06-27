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Администрация Курской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

Администрация Курской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Подписантами выступили заместитель губернатора региона Оксана Крутько и заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов. Торжественное подписание состоялось 25 июня 2022 г. на Курской Коренской ярмарке. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Сотрудничество направлено на реализацию программы импортозамещения информационных технологий и, как следствие, социально-экономическое развитие Курской области. Для достижения поставленных целей «Ред софт» окажет содействие при переходе на российское программное обеспечение.

«“Ред софт” ведет активную работу в регионах на протяжении многих лет. Нашим продуктам доверяют в более чем 50 субъектах России, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры. В Курской области, например, благодаря команде профессионалов Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг успешно осуществили проект по переходу на операционную систему “Ред ОС”, достигнув необходимые показатели по импортозамещению. Взаимодействуем и с вузами региона. В рамках научно-технического сотрудничества совместно с Курским государственным университетом и Юго-Западным государственным университетом популяризируем российские высокие технологии в академической среде. Сейчас как никогда важно продолжить курс на укрепление технологического суверенитета страны. Подписание соглашения о сотрудничестве с администрацией Курской области позволит уверенно двигаться в этом направлении. Благодарим администрацию региона за оказанное доверие», – сказал заместитель генерального директора «Редl софт» Рустам Рустамов.

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