«Ростелеком» подключился к системе межведомственного электронного документооборота

«Ростелеком» присоединился к федеральной информационной системе межведомственного электронного документооборота (МЭДО). Это позволит сотрудникам обмениваться документами с другими участниками системы в автоматическом режиме, кроме того, значительно уменьшится объем ручного ввода в систему электронного документооборота компании. Теперь «Ростелеком» будет мгновенно получать уведомление о доставке документа другому участнику системы, его регистрации и назначении исполнителей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома»

МЭДО обеспечивает защищенный обмен электронными сообщениями между Администрацией Президента России, Аппаратом Правительства России, федеральными органами и ведомствами государственной власти. Функцию управления и развития МЭДО реализует Федеральная служба охраны (ФСО) России. Система призвана усовершенствовать управление в органах власти и повысить его эффективность.

Процесс подключения «Ростелекома» к МЭДО состоял из нескольких этапов: проектирование и развертывание узла доступа к информационной системе на базе отдельной локальной вычислительной сети; реализация модуля маршрутизации входящих сообщений МЭДО, который позволяет распределять письма для обработки в соответствии с назначенными признаками конфиденциальности; проведение аттестационных испытаний защищаемого помещения для АРМ оператора и узла доступа к системе электронного документооборота на соответствие требованиям безопасности информации ФСТЭК России.

Партнером проекта присоединения «Ростелекома» к МЭДО выступил Национальный аттестационный центр (НАЦ). НАЦ является органом по аттестации, аккредитованным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, для проведения аттестации объектов информатизации. Входит в ГК «Информзащита».

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Система межведомственного электронного документооборота (МЭДО) — федеральная информационная система, которая предназначена для организации взаимодействия систем электронного документооборота (СЭД) участников МЭДО: Администрация Президента России, Аппарат Правительства России, федеральные органы и ведомства государственной власти.

Организатором МЭДО является Федеральная служба охраны России (ФСО). Ежегодно ФСО подключает новые органы власти и ведомства в соответствии с утвержденным планом-графиком. Это значит, что все действующие или потенциальные абоненты системы МЭДО должны иметь механизмы сопряжения с этой системой.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.