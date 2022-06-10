В России разрабатывается единая система сервисов в сфере экологии

Минцифры России совместно с Минприроды России проектируют домен «Экология» на платформе «Гостех». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что такое домен «Экология»

Это экосистема, которая объединит более 20 сервисов в сфере экологии и природопользования, что позволит гражданам в режиме «одного окна» получать услуги, рационально использовать природные ресурсы, сохранять экологию и заботиться об окружающей среде.

Домен «Экология» обеспечит комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом в сферах: природопользования; обращения с отходами; мониторинга окружающей среды; охоты и рыбалки; путешествий по особо охраняемым природным территориям и т.д.

«Анализ того, как процессы организованы сейчас и какими наше общество хотело бы их видеть, заложенный в основу подхода к проектированию Домена “Экология”, является фундаментом системы отношений граждан, бизнеса и государства в сфере экологии и природопользования, закладываемым на многие годы вперед. И в этой связи особенно важно, чтобы такие значимые шаги мы делали вместе», – отметил первый замглавы Минприроды России Константин Цыганов.

Чтобы домен был полезным и удобным, для потенциальных пользователей разработан специальный опрос. Ответы граждан помогут определить, какие сервисы в сфере экологии являются приоритетными и требуют особого внимания разработчиков.

«Сейчас большая команда экспертов изучает жизненные ситуации и потребности в сфере экологии и природопользования, которые возникают у граждан. Нам важно проанализировать клиентский опыт, собрать обратную связь от жителей, с какими сложностями они сталкиваются, и сформировать пул самых важных вопросов, которые необходимо будет решить в рамках проектирования экосистемы», – сказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Пройти опрос можно до 16 июня 2022 г.