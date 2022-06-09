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Аккредитация не позволит «Почте России» претендовать на льготы для ИТ-компаний

«Почта России» вошла в список аккредитованных ИТ-компаний благодаря наличию ОКВЭД, подтверждающего деятельность в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Что «Почте России» даст аккредитация

Это позволит ИТ-специалистам, работающим на «Почте», претендовать на отсрочку от армии, если они при этом отвечают остальным условиям.

Что насчет льгот

На льготы для ИТ-компаний (налоговые льготы, льготные кредиты разработчикам, льготную ипотеку для сотрудников и т.д.) «Почта России» претендовать не сможет, так как для этого требуется подтверждение Налоговой службы о доли ИТ-выручки компании в общем объеме поступлений.

Как в дальнейшем ИТ-компании будут аккредитовываться

Сейчас министерство совместно с отраслью работает над оптимизацией порядка аккредитации ИТ-компаний. Так, среди дополнительных критериев, которые предлагается ввести для прохождения аккредитации, рассматриваются следующие: доля сотрудников, занимающихся ИТ, и доля выручки от разработки и внедрения ИТ.

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