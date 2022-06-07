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Минцифры рассказало о новациях в ДЭГ в 2022 году

В России пройдет Единый день голосования 11 сентября 2022 г. В этом году в избирательном процессе будет также использоваться «цифра» – ряд регионов сможет голосовать дистанционно. Какие новации ждут избирателей на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в 2022 г., в рамках круглого стола ЦИК России рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

«Портал госуслуг интегрирован с автоматизированной системой ГАС «Выборы», так обеспечивается автоматическое сопоставление данных регистра избирателей и подтверждённых учетных записей пользователей портала. Благодаря этому жители могут подавать заявления для участия в электронном голосовании и проходить авторизацию через «Госуслуги» на портале ДЭГ. Кроме того, в личном кабинете на «Госуслугах» реализованы информационные сервисы, которые адресно оповещают участников голосования о предстоящих выборах, где они имеют право участвовать», – отметил Олег Качанов.

Что нового в ДЭГ-2022: подать заявление на участие в дистанционном голосовании через «Госуслуги» можно будет, даже если в субъекте проводятся только муниципальные выборы. Ранее можно было подать лишь совмещенную заявку на выборы всех уровней; приложение для онлайн-голосования можно будет скачать в защищенных российских магазинах для Android (RuStore и NashStore); будет усовершенствован формат наблюдения, например, планируются процедуры назначения наблюдателей через портал госуслуг.

Дополнительные меры безопасности в ДЭГ-2022: круглосуточный мониторинг подозрительной активности; блокировка возможности входа с IP-адресов, находящихся за пределами России; двухфакторная аутентификация при входе в личный кабинет на «Госуслугах»; невозможность изменения номера телефона в профиле без доступа к привязанному ранее; разблокировка учетной записи только при личном посещении Центра обслуживания.

Прием заявлений на участие в онлайн-голосовании начнется 26 июля и продлится до 6 сентября.

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