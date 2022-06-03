ГК «Астра» усилит технологический суверенитет Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялось подписание соглашения ГК «Астра» с Центром искусственного интеллекта «Горький». Оно направлено на усиление и развитие сферы информационных технологий и поддержки программ перехода на отечественный стек решений госорганизаций, госкорпораций и крупного бизнеса региона. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев и директор Центра искусственного интеллекта «Горький» Евгений Федосеев в присутствии Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина скрепили подписями соглашение о сотрудничестве по развитию экосистемы импортонезависимых программных продуктов. В соответствии с ним планируется использовать наработки ГК «Астра», а также тестировать и подтверждать совместимость с программными и аппаратными решениями других производителей.

В Нижнем Новгороде в ближайшем будущем откроется центр разработки ГК «Астра», компания будет участвовать в развитии проектов «Неймарк». ИТ-Кампус и ИНТЦ «Квантовая долина».

Большое внимание партнеры уделят подготовке и развитию нижегородских ИТ-специалистов. Их хотят привлекать к разработке отечественных решений, а также трудоустраивать освободившихся высококлассных профессионалов из иностранных фирм, ушедших с российского рынка.

Немаловажным станет вопрос обучения ИТ-кадров для цифровой экономики Нижегородской области. В планах создание совместных программ в этом направлении, реализация образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по их внедрению в практическую деятельность. Компании-партнеры будут привлекать новых участников в кооперационные цепочки для совместной разработки российских ПАКов.

ГК «Астра» на момент подписания соглашения с Центром искусственного интеллекта «Горький» уже работает в регионе с государственным автономным учреждением Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» (ГАУ НО «ЦИТ»), ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Нижегородской области, а также с Администрацией Нижнего Новгорода и с ключевыми вузами города.

Сегодня спрос на продукцию отечественных разработчиков кратно увеличивается. В Нижегородской области также, как и в стране в целом, в качественном импортонезависимом ПО очень заинтересован не только госсектор, но и коммерческие компании. Усиление присутствия лидера российского рынка системного программного обеспечения ГК «Астра» в регионе и партнерство с крупными игроками позволит удовлетворить максимум запросов и ускорить процесс импортозамещения нижегородских организаций.

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: «Нижегородская область всегда была одним из центров ИТ-разработки, поэтому играет немаловажную роль в процессе перехода ключевых инфраструктур на отечественные платформы и решения, обеспечения скорости и масштабов импортозамещения. ГК “Астра” как ведущий разработчик системного ПО, в том числе защищенной операционной системы Astra Linux, готова включаться в реализацию областных программ, и соглашение о сотрудничестве с Центром искусственного интеллекта “Горький” – это логичный стратегический шаг в обеспечении технологического суверенитета региона».

Евгений Федосеев, директор Центра искусственного интеллекта «Горький»: «Нижний Новгород сегодня является одним из передовых регионов в вопросе развития ИТ-сферы. Перед нами стоят огромные задачи по импортозамещению программного обеспечения, созданию возможностей для поставок и обновления оборудования, созданию собственных производств. В настоящий момент ряд нижегородских ИТ-компаний могут предоставить востребованную импортозамещающую продукцию. Однако остается под вопросом производство многих необходимых продуктов ПО и “железа”. Группа компаний “Астра” является крупнейшим производителем операционных систем в России. Любое цифровое решение запускается именно на операционной системе – это база, которая необходима для формирования дальнейшего развития ИТ-производства в регионе. Именно поэтому мы привлекаем операционных разработчиков в лице ГК “Астра” в Нижний Новгород – чтобы производить не просто ПО, а целые экосистемы. Мы надеемся, что данное соглашение станет сильной отправной точкой для масштабного развития и реализации поставленных перед нами задач и целей по импортозамещению и поиску новых инновационных решений».

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ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон – облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Региональный Центр «Горький» формирует ИТ-экосистему и ИТ-бренд Нижегородской области, оказывает поддержку отечественному ПО, занимается полным циклом внедрения ИТ/ИИ -решений в промышленность, а также помогает реализовать технологичные идеи в сфере образования, науки, госструктур и общественных организаций.