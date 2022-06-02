«Росморпорт» и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

«Росморпорт» и российская компания-разработчик офисных решений «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Стороны договорились объединить усилия для обеспечения эффективного перехода всех структурных подразделений «Росморпорта» на российское офисное программное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации и указом Президента №250 о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ.

Компания «МойОфис» обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания комплексной поддержки при внедрении российского офисного ПО на крупных предприятиях. Продукты «МойОфис» созданы для работы в среде с высокими требованиями к информационной безопасности и регулярно проходят внешний аудит. Облачные продукты компании — единственное российское офисное ПО, безопасность которого подтверждена сертификатами ФСТЭК России.

«В ведении «Росморпорта» находятся объекты критической информационной инфраструктуры, и их перевод на надежное российское ПО — стратегическая задача при обеспечении технологической независимости и безопасности транспортной отрасли России», — отметил заместитель генерального директора «Росморпорта» Сергей Симонов.

«Подписанное соглашение – важный шаг в процессе цифровой трансформации морской транспортной инфраструктуры России. «МойОфис» обладает большом опытом внедрения своих решений в крупных организациях и готов делится накопленной экспертизой с работниками «Росморпорта». Отмечу, что продукты «МойОфис» соответствуют самым высоким стандартам информационной безопасности, могут использоваться на объектах КИИ и при этом увеличивают эффективность работы с документами до 30%», — сказала Екатерина Бурчина, директор по работе с государственным сегментом «МойОфис».