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Москва представила цифровой двойник города и управленческую платформу «Мос.Облако»

Правительство Москвы представило несколько масштабных проектов в сфере развития и управления мегаполисом. Среди них цифровой двойник города и информационная система «Мос.Облако», рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Управление современным мегаполисом невозможно без применения новых технологий. Такие проекты, как “Цифровой двойник”, помогают планировать развитие города и постоянно повышать качество жизни. Благодаря высокоточной трехмерной карте можно заранее понять, как тот или иной объект впишется в существующую инфраструктуру и архитектурный облик местности, как обеспечить транспортную доступность и так далее. Система позволяет проанализировать каждый шаг до мельчайших деталей», — сказала Наталья Сергунина.

В основе проекта «Цифровой двойник» лежит фотограмметрическая модель Москвы (фотограмметрика — способ создания трехмерных образов с помощью фотографий, сделанных под разным углом). Для нее понадобилось сделать 16 млн аэрофотоснимков. Виртуальная карта отображает свыше 3200 кв. км. территории столицы.

Модель дополняют панорамы московских дорог и улиц общей протяженностью более 13 тыс. км. Чтобы увидеть, как новый объект впишется в сложившуюся застройку, его 3D-модель размещают в цифровом двойнике. Карта состоит более чем из 5000 тематических слоев с разной информацией — от выданных разрешений на строительство до организаций, которые располагаются в зданиях. Все показатели регулярно обновляются.

Второй крупный технологичный проект, который Москва презентовала на конференции, — ERP-платформа «Мос.Облако» (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия). Она объединяет и автоматизирует рабочие процессы городских ведомств. В информационной системе можно планировать бюджет, вести бухгалтерский учет, управлять персоналом и имуществом. При этом ключевая информация и аналитика аккумулируются и направляются руководителям.

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