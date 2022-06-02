Минцифры представило решение для экомониторинга

Минцифры России представило новую технологию для экомониторинга.

Это платформа для сбора данных, основанная на технологии интернета вещей, входящая в состав облачного решения цифровизации КНД (ГИС ТОР КНД). Она собирает со средств измерений данные о состоянии окружающей среды (например, о качестве воды и воздуха) и в режиме реального времени направляет информацию о нарушениях норм инспектору для оперативного реагирования.

При превышении норм концентрации пыли, выбросов в атмосферу (например, диоксида азота или оксида углерода) или загрязнений воды система сообщает о предполагаемых нарушителях и строит прогнозную модель распространения загрязнений. Данные о нарушениях передаются в личный кабинет инспектора в ГИС ТОР КНД, где формируется проект решения (предостережение, внеплановая проверка).

«Дистанционный надзор, основанный на данных мониторинга, в том числе в сфере экологии, сокращает временные и финансовые издержки, делает взаимодействие бизнеса и государства максимально прозрачным. Нашу платформу для экомониторинга уже используют Челябинская, Калужская, Сахалинская, Калининградская, Оренбургская, Волгоградская, Вологодская области, Республика Башкортостан. В планах – тиражирование цифровых сервисов мониторинга. Прогнозы, которые делает платформа, будут доступны медицинским учреждениям региона и гражданам для минимизации рисков в случае загрязнений окружающей среды», – сказал замглавы Минцифры России Олег Качанов.

В Калининградской области платформа сбора данных используется для мониторинга состояния многоквартирных домов, она анализирует информацию о температуре, влажности и протечках. В Калужской области и в Республике Башкортостан с помощью платформы ведется мониторинг незаконных рубок леса. Благодаря этому, в Калужской области в 1,5 раза снизился ущерб от незаконных вырубок. В Челябинской области внедрены сервисы, позволяющие удаленно следить за состоянием архивов, атмосферного воздуха и водных объектов. Это позволило в 14 раз повысить скорость выявления превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ. Волгоградская область пользуется платформой для осуществления муниципального земельного контроля и выявления незаконных самовольных построек. В планах развития платформы – внедрение мониторинга строек, наблюдение за соответствием этажности и хода строительства самого объекта.