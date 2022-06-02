Ленинградская область и «МойОфис» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

Комитет цифрового развития Ленинградской области заключил соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с «МойОфис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций. Документ подписали 2 июня 2022 г. председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) — крупнейшем мероприятии, посвященном инновациям и цифровой трансформации страны. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Согласно условиям соглашения, стороны договорились сотрудничать в целях создания необходимых условий для реализации на территории Ленинградской области государственной политики в сфере популяризации российского ПО, а также реализации на территории Ленинградской области образовательных проектов, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

Мультипродуктовая платформа «МойОфис» включает в себя полный набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и совместной работы с документами на всех популярных операционных системах, компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. С помощью безопасного отечественного ПО «МойОфис» можно создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. В состав продуктов также входит набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО «МойОфис» сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, неприкосновенность личной и рабочей информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, подходят организациям любого размера, а также для домашнего использования. Продукты «МойОфис» совместимы со всеми популярными операционными системами, в т.ч. отечественными Linux и зарубежными Windows, и поддерживают как современные, так и устаревшие форматы документов — это позволяет легко встроить решение в ИТ-инфраструктуру любой организации.

«Задача по переходу на отечественный софт – одна из приоритетных в национальном проекте “Цифровая экономика”. Ленинградская область продолжает наращивать объем российских программных продуктов, используемых в своей деятельности. Обеспечение современным качественным российским офисным ПО не только органов власти, школ, но и всего региона будет способствовать эффективной цифровизации области», — отметил Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области.

«Мы рады поддержать инициативы Комитета цифрового развития Ленинградской области по цифровой трансформации региона. Успешный опыт участия “МойОфис” в проектах цифровой трансформации регионов по всей России позволят обеспечить быстрый и максимально бесшовный переход Ленинградской области на современный отечественный офисный софт», — прокомментировала Елена Непочатова, коммерческий директор «МойОфис».

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«МойОфис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «МойОфис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 13 языках. «МойОфис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 300 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: «Почта России», Росгвардия, РЖД, Управление делами Президента, «Росатом», «Газпром», «Аэрофлот» и др. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «МойОфис». В партнерскую сеть компании входит более 1500 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «МойОфис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.