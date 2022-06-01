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Новгородская область и «МойОфис» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

Министерство цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с «МойОфис», российским производителем офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций.

Согласно условиям соглашения, стороны договорились сотрудничать в целях создания необходимых условий для реализации на территории Новгородской области государственной политики в сфере популяризации российского ПО, а также реализации на территории Новгородской области образовательных проектов, предусмотренных национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

Мультипродуктовая платформа «МойОфис» включает в себя полный набор настольных, мобильных и веб-приложений для общения и совместной работы с документами на всех популярных операционных системах, компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Благодаря безопасному отечественному ПО «МойОфис» можно без усилий создавать и редактировать текстовые документы, электронные таблицы и работать с презентациями. В состав продуктов входит в том числе набор шрифтов XO_Fonts — метрических аналогов распространенных иностранных шрифтов. При использовании XO_Fonts в офисном ПО «МойОфис» сохраняется оригинальное форматирование и верстка документов, ранее созданных с использованием популярных зарубежных шрифтов.

Совместимость продуктов «МойОфис» со всеми популярными операционными системами позволяет легко встроить решения в ИТ-инфраструктуру любой организации. Продукт поддерживает как современные, так и устаревшие форматы документов.

Продукты включены в реестр отечественного ПО, а также обладают всеми необходимыми функциональными возможностями. Решения «МойОфис» обеспечивают полный контроль над данными, неприкосновенность личной и рабочей информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности и требованиям российского законодательства, подходят организациям любого размера, а также для домашнего использования.

«Переход на отечественное ПО — это важный шаг в сторону цифровизации тысяч рабочих мест в регионе. Уверены, софт от российского разработчика легко встроится в нашу ИТ-инфраструктуру, обеспечит высокую степень защиты данных и при этом сохранит стабильную работу. Кроме того, переход обеспечит независимость ИТ-инфраструктуры областных организаций от международной конъюнктуры», — отметил Михаил Киблер, министр развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

«Наш успешный опыт участия в проектах цифровой трансформации регионов по всей России и возможность интеграции продуктов «МойОфис» с более чем 20 решениями других производителей ПО позволят обеспечить быстрый и максимально бесшовный переход Новгородской области на качественный и современный отечественный офисный софт», — сказал Борис Иванов, руководитель региональных продаж «МойОфис».

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