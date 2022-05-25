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Спецсвязь доставила во все регионы России материалы для ЕГЭ-2022

Специалисты подведомственного Минцифры России ФГУП «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь) доставили во все регионы России материалы для проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Основной этап ЕГЭ-2022 пройдет с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи экзамена – с 5 по 8 сентября.

«Спецсвязь доставила во все российские субъекты материалы к экзаменам на электронных и бумажных носителях. Общий вес этих грузов составил более 63 тыс. тонн. Благодаря работе сотрудников ФГУП ГЦСС в тысячах школ по всей стране сможет вовремя начаться экзаменационная кампания», – сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.

Специалисты ФГУП ГЦСС доставляют экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ и ОГЭ с 2009 г.

«Сотрудники Спецсвязи всегда доставляют материалы с соблюдением всех предъявленных требований к перевозке. Уже более 10 лет наше предприятие выполняет важную задачу по обеспечению всех регионов материалами к проведению экзаменов строго в установленный срок. Утечка информации или утеря груза исключены. Спецсвязь неизменно подтверждает свою оперативность и качество оказываемых услуг», – отметил руководитель ФГУП ГЦСС Иван Гайченя.

Подведомственное Минцифры России ФГУП «Главный центр специальной связи» было создано в 1939 г. Оно обеспечивает оказание услуг специальной связи и доставки грузов, гарантируя их сохранность на протяжении всего пути. Спецсвязь осуществляет перевозки собственным транспортом, в том числе бронированными автомобилями.

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