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В Москве запустили новые цифровые сервисы для волонтеров

На сайте ресурсного центра «Мосволонтер» появились новые функции и сервисы, которые помогут столичным добровольцам находить интересные им мероприятия и быть в курсе новостей волонтерского движения. Помимо этого, сейчас там можно проходить опросы, тесты и следить за расписанием городских событий, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтеров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций. А интерактивный календарь позволит выбирать городские события в соответствии со своими интересами и графиком», — сказала Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что в личном кабинете также отображаются все события, в которых добровольцы принимали участие. А о предстоящих мероприятиях волонтеры будут узнавать из персонализированной информационной рассылки.

Те, кто пока не решил, в каком направлении добровольчества хотел бы развиваться, смогут пройти профориентационные тесты. А благодаря еще одной новой функции — онлайн-опросам и голосованиям — специалисты «Мосволонтера» будут получать обратную связь от пользователей сайта и учитывать их мнение при развитии волонтерского движения Москвы.

В добровольческой деятельности в столице сегодня участвуют более 767 тыс. москвичей. Свыше 140 тыс. из них уже стали частью команды ресурсного центра «Мосволонтер». Узнать больше о волонтерском движении города можно на сайте центра, на его странице в социальной сети «Вконтакте» и Telegram-канале. Развитие сайта ресурсного центра «Мосволонтер» курируют Департамент информационных технологий города Москвы совместно со столичным Комитетом общественных связей и молодежной политики.

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