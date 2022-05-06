Москва приглашает разработчиков со всей России на хакатон

В столице стартовал набор участников на городской хакатон Moscow City Hack. Состязание пройдет с 10 по 13 июня 2022 г. в онлайн-формате, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы до 6 июня 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«Участникам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы под запросы столичных структур и крупных компаний. Сильнейшие команды разделят призовой фонд в размере 3,4 млн руб., а их лучшие технологичные решения протестируют в условиях городской инфраструктуры и на предприятиях партнеров соревнования», — сказала Наталья Сергунина.

Первый хакатон Moscow City Hack прошел в 2021 г. Организаторы получили заявки от 1200 человек из 79 регионов России. Победителями стали 15 команд из 114.

«Наиболее перспективных ИТ-специалистов трудоустроили в структуры Правительства Москвы, а разработчикам лучшего решения в области онлайн-образования было предложено запустить пилотный проект с коммерческим партнером хакатона», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Постановщиками задач в этом году выступают Агентство инноваций Москвы, Департамент информационных технологий Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы, Комитет общественных связей и молодежной политики, ресурсный центр «Мосволонтер», а также коммерческие партнеры состязания – «Банк Уралсиб» и компания «Нетология».

Искусственный интеллект и новости науки

Одна из актуальных проблем в сфере развития технологий — ложные новости, псевдонаучные статьи, которые не имеют первоисточника, не связаны с цитируемым экспертом или содержат колоссальные искажения по сравнению с первоначальной публикацией. Такие материалы пагубно влияют на технологический прогресс.

Агентство инноваций Москвы предлагает участникам хакатона разработать сервис проверки поддельных новостей. С помощью искусственного интеллекта решение должно находить первоисточник материала, анализировать его достоверность, а также сопоставлять тиражируемые сообщения с оригиналом и выявлять смысловые искажения.

Цифровой сервис в помощь волонтерам

Для Департамента информационных технологий, Комитета общественных связей и молодежной политики и ресурсного центра «Мосволонтер» разработчикам предстоит создать сервис по размещению и поиску задач для столичных волонтеров. Он должен помочь жителям города быстро находить возможности сделать доброе дело, а государственным и общественным организациям — оперативно привлекать добровольцев.

Импортозамещение в действии

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы предлагает создать сервис по сбору и анализу информации об инновационной продукции столичных предприятий, которая может заменить импортные аналоги.

«В условиях санкций мы запустили сервис подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Это помогает столичным промышленникам налаживать кооперационные цепочки, искать аналоги на отечественном рынке. Услугой уже сегодня воспользовались свыше 130 предприятий. В ходе хакатона мы предлагаем создать инструмент, который будет оперативно собирать информацию о новых разработках промпредприятий города», — сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Решение должно своевременно анализировать информацию о продукции, представленной на рынке, а также автоматически классифицировать продукты и сервисы по разным категориям.

Новые способы продвижения продуктов

Продвижение услуг через цифровые сервисы до недавнего времени было инновационной технологией, а теперь стало классическим маркетинговым инструментом. К примеру, контекстная и таргетированная реклама применяются компаниями повсеместно.

«Банк Уралсиб» предлагает участникам хакатона найти новые нестандартные цифровые каналы продвижения продуктов банка и разработать рекомендательный сервис, который сможет проанализировать их эффективность.

Чат-бот для студентов

Часто студенты онлайн-курсов не успевают понять материал, из-за этого они отстают, теряют стимул и, в конечном итоге, бросают учиться. «Нетология» предлагает ИТ-специалистам разработать чат-бот, который поможет лучше усвоить новые знания и сохранить мотивацию к учебе.

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Организатор хакатона — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет городские структуры и технологические компании, чтобы они могли вместе создавать, тестировать и внедрять высокотехнологичные проекты в столице.