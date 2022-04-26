В правительстве Вологодской области провели оценку госслужащих на платформе TalentTech

Правительство Вологодской области одним из первых в России цифровизировало процесс оценки личностных компетенций госслужащих с использованием метода «360 градусов» на платформе «TalentTech Опросы». Данные, полученные кадровыми службами по итогам опроса, стали основой для проведения кадровых комитетов и развития госслужащих. Оценку прошли 110 сотрудников, среди которых — лица, замещающие госдолжности, руководители департаментов и лица, включенные в резерв управленческих кадров на «целевые должности» руководителей органов власти. Об этом CNews сообщили представители TalentTech.

Перед правительством Вологодской области стояли задачи ускорить процессы принятия решений по развитию сотрудников, сформировать кадровый цикл, оценить уровень личностных компетенций госслужащих и их soft skills, а также определить соответствие сотрудников корпоративным ценностям организации. С помощью решения TalentTech процесс проведения опроса стал более быстрым и простым.

Как проходил процесс оценки методом «360 градусов»:

Первый этап: определение компетенций, по которым должна пройти оценка. Госслужащие оценивались по соответствию трем ключевым ценностям: «Служение обществу и человеку», «Эффективность и оперативность», «Командная работа». Каждый блок содержал от трех до семи компетенций, которые было необходимо оценить.

Второй этап: определение методики проведения опроса. На этом этапе сотрудники Департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области совместно с экспертами TalentTech составили опросник, выбрали шкалу и уровни оценки.

Третий этап: назначение респондентов и распределение ролей. Основная особенность метода «360 градусов» в том, что сотрудника оценивает его окружение. Госслужащего оценивали его коллеги, подчиненные, руководители и внешние клиенты, также он давал собственную оценку своих компетенций. Состав экспертов формировался по согласованию с заместителями Губернатора области.

Четвертый этап: проведение опроса. Решение TalentTech было легко интегрировано в существующие системы организации с соблюдением политики безопасности и требований ФСТЭК, и это давало возможность госслужащим проходить опрос на своих рабочих местах. Сам он занимал не более 30 минут. Департамент, в свою очередь, контролировал статистику прохождения опроса в реальном времени и отправлял дополнительные напоминания экспертам и руководителям.

Пятый этап: работа над итоговыми результатами. В личном кабинете опрашиваемого отображается индивидуальный отчет, вкладка «Обратная связь». На диаграмме представлены результаты оценки компетенций как «Сильных сторон» и «Зон для развития». Руководитель получал консолидированный отчет, где указаны общий средний балл по компетенциям каждого сотрудника, топ сильных сторон и топ компетенций для развития, а также график, который позволяет ознакомиться со средним баллом по каждой компетенции.

Важно, что исследование проходило анонимно: все полученные оценки сотрудник видел в обобщенной форме, без указания, кто дал конкретный комментарий.

Результаты:

100% лиц, замещающих государственные должности, руководителей органов власти, лиц, включенных в резерв управленческих кадров на «целевые должности» руководителей органов прошли оценку с использованием методов оценки личностно-профессиональных качеств;

Итоговые результаты оценки использовались при формировании индивидуальных планов развития для действующих сотрудников и лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

По результатам оценки на должности руководителей органов исполнительной государственной власти области и их заместителей были произведены назначения из резерва управленческих кадров области;

Результаты личностно-профессиональной оценки кандидатов были использованы заместителями Губернатора области при кадровом планировании и прогнозировании на год.

«Перед Правительством Вологодской области стояла глобальная задача — создать систему ценностей и компетенций, которая бы работала на уровне команды Губернатора, заместителей Губернатора и на уровне руководителей органов власти. При консалтинговой поддержке TalentTech были выработаны три ключевые ценности государственного служащего: служение обществу и человеку, командная работа, эффективность и оперативность. Оценка “360 градусов” проводилась для того, чтобы с помощью опроса коллег, подчиненных, руководителей и самого сотрудника определить текущий уровень личностных компетенций и насколько они соответствуют ключевым, а также разработать индивидуальные планы развития по результатам исследования. Подобное исследование мы планируем проводить один раз в год», — сказал Павел Смирнов, начальник Департамента государственного управления и кадровой политики Вологодской области.

«Главная цель метода — дать обратную связь, помочь сотруднику понять, как его воспринимают со стороны, и исправить возможные проблемы. Проведение подобного исследования на платформе TalentTech позволило быстро и максимально комфортно для госслужащих получить итоговые результаты и понять уровень личностных компетенций. Благодаря удобному личному кабинету и быстрому формированию аналитики руководители получили все необходимые данные для формирования дальнейших корректирующих действий», — отметила Марина Булдовская, руководитель модуля HCM-платформы «TalentTech Опросы».