Москвичи воспользовались онлайн-услугами и сервисами портала мэра Москвы более 2,5 млрд раз

Москва по итогам 2021 г. заняла первое место в России по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Сегодня, по данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5% москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 процентных пунктов, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Такой рост прежде всего связан с развитием цифровой экосистемы столицы. В 2011 г. Москва первой в России начала предоставлять государственные услуги онлайн. Сейчас на портале mos.ru зарегистрировано уже больше 14,5 млн личных кабинетов. За все время работы ресурса москвичи воспользовались его услугами и сервисами свыше 2,5 млрд раз. Наиболее популярные из них есть в городских мобильных приложениях», — отметила Наталья Сергунина.

Она добавила, что сейчас на mos.ru в электронном виде представлено более 380 разных услуг и сервисов.

В 2021 г. на портале появилось несколько принципиально новых сервисов — это запись на прием к нотариусу, оформление единого читательского билета онлайн, аренда городских пространств и спортивных зон, несколько новых услуг в суперсервисе для участников программы реновации и передача сведений о поверке или замене счетчиков воды. Помимо этого, москвичи теперь могут подать заявление и заказать питание на молочной кухне в электронном виде. На mos.ru можно выбрать удобный график и место выдачи, а получить продукты в молочно-раздаточном пункте по электронному направлению.

«Город завершает цифровизацию государственных услуг в жилищной сфере. В настоящее время из 13 услуг четыре представлены на портале mos.ru, но уже в ближайшее время оставшиеся девять также переведут в электронный вид. Сегодня москвичи могут онлайн приватизировать квартиру, перевести помещение из жилого в нежилое и наоборот, встать на жилищный учет и внести изменения в учетное дело, а также заказать справки о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 г., — это самая популярная услуга, ежегодно за ней обращаются около 30 тыс. раз», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статистика показывает, что с каждым годом горожане все чаще обращаются к онлайн-услугам и сервисам для решения повседневных вопросов и взаимодействия с городом. В 2021 г. ими воспользовались свыше 472 млн раз, что на 65 млн больше, чем годом ранее.

«Традиционно самыми востребованными электронными услугами являются услуги социального направления, которые связаны с ежедневными потребностями горожан. Только за первый квартал этого года москвичи обратились к электронному дневнику более 68 млн раз, более 21 млн раз воспользовались возможностью записаться к врачу или перенести и отменить запись, более 40 тыс. человек записали своих детей в детский сад, более 30 тыс. раз записались на прохождение медкомиссии на получение автомобильных прав», — сказала председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Чтобы пользоваться услугами и сервисами портала mos.ru, необходимо зарегистрироваться. Создать личный кабинет на портале можно в том числе с помощью аккаунтов других популярных ресурсов: единого портала госуслуг, социальных сетей и так далее. Учетная запись портала mos.ru — Mos ID — дает доступ и к другим информационным ресурсам столицы. При этом все возможности каталога услуг доступны пользователям с полной учетной записью.