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В Челябинской области стартовал прием заявок и предложений от операторов связи и интернет-провайдеров на получение субсидий из областного бюджета

В Челябинской области начался прием заявок от операторов связи и интернет-провайдеров на возмещение до 90% понесенных затрат при строительстве сетей связи в малых населенных пунктах из утвержденного списка. Он содержит 665 деревень и поселков, где нет сотовой связи, и 424 населенных пунктов, где нет доступа к сети Интернет. Из этого перечня операторы самостоятельно выбирают территории для строительства объектов связи. Об этом CNews сообщили представители Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.

Отбор получателей субсидии на основании заявок от операторов пройдет с 25 апреля по 31 мая 2022 г. Общий объем финансирования региональной программы на текущий год составляет 20 млн руб.

«Региональная программа по субсидированию операторов связи действует на Южном Урале пятый год. За это связь была улучшена в 84 населенных пунктах с общим количеством жителей более 45 тыс. человек. Мы благодарны губернатору Челябинской области Алексею Текслеру за поддержку этой программы, открывающей перед жителями новые возможности цифровой экономики», - сообщал ранее первый заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василий Кокорюкин.

В марте 2022 г. губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление Правительства Челябинской области № 146-П, которое закрепляет Порядок предоставления до 2024 г. субсидий на развитие инфраструктуры связи в Челябинской области. В документе, в частности, указано, что субсидия способствует достижению показателя федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и показателя указа Президента России от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития России на период до 2030 г.» в части роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет, до 97%.

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