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Фермеры Подмосковья отчитаются за использование грантов онлайн

«В Московской области фермеров и компании агропромышленного комплекса, привлекающие бюджетные средства, впервые проверят онлайн – с помощью нового модуля приложения “Проверки Подмосковья”», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новое цифровое решение сделает проверки более простыми, понятными и прозрачными как для бизнеса, так и для специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, которые осуществляют контроль. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Результаты проверки (скан-копии документов, фотографии) загружаются в онлайн-карточку предприятия, представленную в Реестре получателей господдержки в агропромышленном комплексе. Сам Реестр хранится в приложении «Проверки Подмосковья». Благодаря новой системе результаты очередной проверки за использование выделенного гранта всегда будут доступны онлайн.

Получатели грантов и субсидий в сфере агропромышленного комплекса должны освоить средства за 24 месяца, а отчитываться об этом – ежегодно в течение пяти лет. На данный момент в 60 городских округах региона 238 сельскохозяйственных организаций являются получателями господдержки.

Сумма гранта зависит от вида хозяйства. Максимальная сумма гранта предусмотрена для фермеров, разводящих крупный рогатый скот. Она составляет до 5 млн руб.

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