«БФТ-Холдинг» реализовал проект по внедрению голосового робота в МФЦ Воронежской области

Диалоговый робот «Анастасия», внедренный в единый контакт-центр МФЦ Воронежской области, за месяц принял 43 тыс. обращений. Таким образом, робот самостоятельно обслужил без участия сотрудников контакт-центра почти 30% обратившихся в МФЦ жителей Воронежской области. Проект реализован «БФТ-Холдингом» совместно с компанией BSS. Заказчиком выступил Департамент цифрового развития Воронежской области.

При помощи интеллектуального голосового помощника жители Воронежской области могут проверить статус своего обращения в МФЦ, записаться на прием, получить информацию о графике работы отделений, проконсультироваться по вопросам получения, замены и потери документов или оформления регистрации по месту жительства.

На некоторые вопросы клиента «Анастасия» способна ответить самостоятельно, исходя из настроенных заранее сценариев диалогов: робот может обработать запросы о регистрации по месту жительства, проконсультировать при первичном получении паспорта или его замене. В процессе диалога «Анастасия» задает уточняющие вопросы и, в зависимости от ответов, предоставляет клиенту необходимую информацию. Есть отдельные категории вопросов, требующие обращения к дополнительным источникам: они могут быть внешние или внутренние, например, информационные системы и сервисы в составе ИТ-архитектуры МФЦ. Так, предварительно обратившись к автоматизированной информационной системе МФЦ (АИС МФЦ), «Анастасия» может рассказать клиенту о статусе его обращения, записать на прием и предоставить информацию о графике работы отделений.

«Проект помогает жителям региона меньше ждать ответа, повышает удовлетворенность качеством сервиса и в то же время сокращает нагрузку на операторов контакт-центра. Новая система позволила автоматизировать процесс предоставления клиентам информации о получении государственных и муниципальных услуг. Теперь жители Воронежской области, звонящие в МФЦ, могут получить консультацию с помощью автоматизированного интерактивного голосового меню (IVR). Это существенно снижает нагрузку на контакт-центр: робот работает за 20 человек», — сказал Денис Волков, руководитель департамента цифрового развития Воронежской области.

«В результате внедрения системы мы автоматизировали обработку типовых обращений, минимизировали потерю обращений заявителей в моменты пиковых нагрузок и обеспечили круглосуточную обработку входящих звонков. Решение также обладает возможностью масштабирования и позволяет подключать к региональному контакт-центру все необходимые ведомства. Такой подход дает возможность непрерывно развивать систему, дополняя ее разными сценариями обслуживания для других областей, например, есть готовые к внедрению сценарии для сфер здравоохранения и ЖКХ. Внедренная система отвечает всем требованиям безопасности и включена в единый реестр отечественного программного обеспечения», — отметила Наталья Зейтениди, первый заместитель генерального директора «БФТ-Холдинга».

Наиболее частыми запросами, с которыми жители обращались к роботу «Анастасии», стали оформление и замена СНИЛС, получение справки об отсутствии судимости и замена водительского удостоверения.