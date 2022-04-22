Сеть NB-IoT МТС поможет обеспечить пожарную безопасность в регионах России

МТС объявила о присоединении к федеральной цифровой платформе пожарной безопасности «Прометей» в регионах России. Сеть стандарта NB-IoT МТС была выбрана основой для масштабирования платформы в регионах на объектах с массовым пребыванием людей. Использование технологий МТС позволило расширить покрытие и увеличить пропускную способность системы для повышения надежности ее работы.

«МТС первой из телеком-компаний предоставила свою инфраструктуру для передачи данных c устройств пожарной автоматики в федеральную цифровую платформу противопожарной безопасности. Всего к сети NB-IoT МТС было подключено более 20 объектов в четырех регионах России. По итогам эксперимента рабочей группой была отмечена перспективность использования технологии на объектах с массовым пребыванием людей. Наша сеть обеспечивает гарантированное повышение уровня пожарной безопасности, а также общей безопасности городов. Мы рады подключиться к масштабной работе по профилактике и предупреждению пожаров, проводимой МЧС России», — сказал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

Цифровая платформа пожарной безопасности «Прометей» — это программно-технический комплекс, объединяющий системы безопасности всех элементов противопожарной защиты, установленных на объектах с массовым пребыванием людей. «Прометей» осуществляет онлайн-мониторинг работоспособности систем пожарной автоматики, прогнозирование рисков возникновения пожаров, а также удаленное информирование инспекторов МЧС о нарушениях требований пожарной безопасности на объектах надзора. Платформа разработана «Фортес про» при поддержке ГК «Ростех» и МЧС России.

«Специалистами оператора платформы «Фортес ПРО» за все время эксперимента была отмечена бесперебойность, стабильность получения данных с устройств пожарной автоматики благодаря NB-IoT-решению от МТС», — отметил генеральный директор «Фортес про» Александр Лукьянов.

К платформе «Прометей» на основе сети NB-IoT МТС были подключены торговые и бизнес-центры, школы и детские сады, больницы, детские лагеря, в числе которых всероссийские детские центры «Орленок», «Смена» и «Океан», расположенные в Московской и Тульской областях, Краснодарском и Приморском краях. Через сеть осуществлялась передача данных из систем пожарной автоматики в «Прометей» для контроля их технического состояния, работоспособности и проведения работ по техническому обслуживанию. Использование стандарта NB-IoT значительно увеличило пропускную способность системы, охватив сигналом большие по сравнению с LTE территории. МТС также оказала экспертную поддержку по использованию сетей NB-IoT и разработке устройств на базе стандарта NB-IoT.