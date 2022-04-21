Воронежское предприятие концерна «Автоматика» получило льготы от государства

ВНИИ «Вега» концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» включено в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

«Это важное решение принято Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на основании постановления Правительства. Надеемся, что включение в госреестр станет мощным стимулом для предприятия, – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко. – «Вега» успешно ведет разработку и обслуживание систем и программно-аппаратных комплексов в области информационных технологий. В организации трудятся высококлассные специалисты, профессионалы своего дела. Для них очень важна поддержка».

Напомним, ранее Президент России подписал указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Включение в реестр позволит воронежскому предприятию привлечь гранты, предоставить сотрудникам льготную ипотеку, брать кредиты на выгодных условиях на новые проекты, а также предоставить молодым сотрудникам отсрочку от армии до 27 лет.