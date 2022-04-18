Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery

«Жители Подмосковья получили возможность скачать и использовать мобильное приложение “Добродел” на смартфонах с операционной системой Android с помощью платформы AppGallery. Это актуально для тех, кто не хочет прибегать к сервисам Google Play», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее владельцы смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery. Чтобы скачать приложение «Добродел», нужно открыть AppGallery на смартфоне и найти в списке «Добродел». Установить приложение с помощью платформы AppGallery могут пользователи любых смартфонов с операционной системой Android.

C помощью приложения «Добродел» жители Подмосковья могут, к примеру, направлять обращения касательно благоустройства дворов, школ и больниц, ремонта дорог, следить за строительством на территории региона, узнавать о плановых отключениях горячей воды, участвовать в голосованиях.

«Мобильное приложение “Добродел” появилось в 2016 г. Сейчас приложение активно используют более 804 тыс. жителей Московской области. Обновленной версией “Добродела” через AppGallery пользуются уже более 4000 жителей», – отметила Надежда Куртяник.