CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery

«Жители Подмосковья получили возможность скачать и использовать мобильное приложение “Добродел” на смартфонах с операционной системой Android с помощью платформы AppGallery. Это актуально для тех, кто не хочет прибегать к сервисам Google Play», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее владельцы смартфонов без доступа к Google Play не могли скачать приложение «Добродел». Сейчас оно доступно в Huawei AppGallery. Чтобы скачать приложение «Добродел», нужно открыть AppGallery на смартфоне и найти в списке «Добродел». Установить приложение с помощью платформы AppGallery могут пользователи любых смартфонов с операционной системой Android.

C помощью приложения «Добродел» жители Подмосковья могут, к примеру, направлять обращения касательно благоустройства дворов, школ и больниц, ремонта дорог, следить за строительством на территории региона, узнавать о плановых отключениях горячей воды, участвовать в голосованиях.

«Мобильное приложение “Добродел” появилось в 2016 г. Сейчас приложение активно используют более 804 тыс. жителей Московской области. Обновленной версией “Добродела” через AppGallery пользуются уже более 4000 жителей», – отметила Надежда Куртяник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мишустин утвердил полный перевод госуслуг в цифру

Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники

CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards

«Цифровой» вице-премьер за год втрое потерял в доходах

Регуляторы Евросоюза будут запрещать опасные для человека ИИ

МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Показать еще

Наука

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Презентация ПО, якобы способного уничтожить Microsoft
Пользователей «Яндекс.Навигатора» завалит рекламой. Ее нельзя...
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»