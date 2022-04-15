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Услугами и сервисами приложения «Моя Москва» стали пользоваться вдвое чаще

Горожане с января по март воспользовались услугами и сервисами мобильного приложения «Моя Москва» более 5,1 млн раз. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Чаще всего там передают показания счетчиков, оплачивают городские услуги и записываются на прием к врачу.

«Статистика показывает, что этот канал взаимодействия жителей с городом становится все более востребованным. В приложении “Моя Москва” собраны сервисы, которые удобно иметь под рукой. Передать показания счетчиков, оплатить услуги или узнать о планах развития своего района можно в любое время. Всего возможностями платформы за три года ее работы воспользовались больше 26 млн раз», — сказала Наталья Сергунина.

По словам заммэра, с начала 2022 г. у приложения появилось более 355 тыс. новых пользователей, а всего его скачали более 3,5 млн человек.

Как уточнил руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, сейчас горожане пользуются сервисами «Моей Москвы» в среднем 1,7 млн раз в месяц. В 2021 г. этот показатель составлял 900 тыс.

Самыми популярными услугами в приложении являются передача показаний счетчиков горячей и холодной воды (181,9 тыс. пользователей), оплата городских услуг (81,4 тыс.), запись к врачу (79,3 тыс.), передача данных счетчиков электроэнергии (более 50 тыс.), а также просмотр домашних заданий ребенка (48,6 тыс.).

Приложение «Моя Москва» работает с начала 2019 г. Платформа позволяет оплачивать со смартфона все услуги ЖКХ, образование, штрафы и многое другое. При оплате картой «Мир» нет банковской комиссии.

Что нового в приложении

В 2021 г. «Моя Москва» стала еще удобнее. Так, с ноября 2021 г. пользователи могут оплачивать все счета одновременно. Раньше нужно было оплачивать каждый счет по отдельности, переходя из одной категории в другую. Теперь достаточно зайти в раздел «Мои платежи» и выбрать один или все счета для оплаты. Подтвердить общий платеж нужно только один раз.

Квитанции сохранятся в «Истории платежей» по отдельности. Этот раздел появился в мае прошлого года. Он представляет собой архив счетов за городские услуги и штрафов, которые оплачивали через приложение с 1 декабря 2020 г. В нем можно просматривать оплаченные квитанции и при необходимости делиться ими со своими контактами. На сегодняшний день «Историей платежей» в приложении воспользовались 248 тыс. раз.

В декабре 2021 г. также модернизировали раздел «Услуги». Теперь на его странице отображаются все самые популярные сервисы. Благодаря новому каталогу пользователи могут быстрее перейти к нужной услуге.

Продолжается развитие голосового помощника. Улучшилось качество распознавания речи пользователей. Голосовой ассистент уже умеет находить школьное расписание, передавать показания счетчиков воды, а также отвечать на неформальные вопросы. Сейчас голосовой помощник работает в тестовом режиме и доступен 50% пользователей.

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