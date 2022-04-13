Москва показала разработчикам примеры городских датасетов для обучения ИИ-алгоритмов

В Москве запущена информационная страница ai.mos.ru, посвященная внедрению технологий искусственного интеллекта в Москве. Она позволит разработчикам изучить примеры обезличенных наборов данных (датасетов), которые город готов предоставить для обучения алгоритмов, и подать заявку на их получение. Горожанам страница поможет узнать, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в столице. Об этом CNews сообщили представители столичного Департамента информационных технологий.

Сегодня Москва — один из мировых флагманов по внедрению технологий искусственного интеллекта. В городе реализуются более 70 проектов с применением ИИ: чат-боты и голосовые помощники, системы интеллектуального контроля за уборкой, строительством и благоустройством, компьютерное зрение в здравоохранении, рекомендательные сервисы и многое другое.

Просьба делиться городскими датасетами звучала в том числе на недавней встрече мэра Москвы с руководителями ИКТ-компаний.

«Наборы обезличенных данных — основа для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, поэтому Москва готова на единых для всех условиях предоставлять датасеты для разработки ИИ-решений, которые можно будет применить на благо города, — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. — Запуск такого проекта — еще один способ помочь разработчикам создавать новые прорывные проекты во всех сферах городского хозяйства. Это позволит сделать жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной, а также обеспечить достойную конкуренцию российской ИТ-отрасли на мировом уровне».

Эдуард Лысенко подчеркнул, что при внедрении технологий искусственного интеллекта город обращает особое внимание на то, чтобы проекты соответствовали базовым этическим принципам работы с ИИ, общепринятыми в мировом сообществе. Так, решения должны беспрекословно соблюдать нормы российского права, быть надежно защищенными, понятными и прозрачными для горожан.

«Для нас важно, чтобы искусственный интеллект приносил пользу городу и горожанам, — добавил Эдуард Лысенко. — Проекты, которые поддерживает и внедряет Москва, помогают быстрее получать информацию, решать рутинные задачи и формировать качественную аналитику для принятия управленческих решений. Все датасеты, которыми готов делиться город, должны быть использованы исключительно для решения таких задач, и мы особенно тщательно подходим к отбору разработчиков, с которыми сотрудничаем в сфере развития искусственного интеллекта».

На информационной странице представлены детальные примеры датасетов, которыми Москва готова делиться с разработчиками ИИ-решений. Например, это информация о городских спортивных и культурных мероприятиях, которую можно использовать при создании новых полезных сервисов для горожан, в том числе с персональными рекомендациями. Данные об объектах городского хозяйства — дворах, контейнерных площадках, дорогах и других — позволят создавать решения для более эффективного управления отраслью. А детальная информация о состоянии атмосферного воздуха, воды и почвы может помочь в обучении ИИ для построения более точной аналитики и прогнозов в сфере экологии.

Чтобы получить доступ к датасетам, компании необходимо заполнить заявку на странице ai.mos.ru, описав проект по развитию городской среды, для которого необходимы данные, текущие наработки компании в части ИИ-моделей для проекта и, при наличии, текущие правовые барьеры. Все проекты будут проходить экспертную оценку Департамента информационных технологий и профильных городских ведомств.