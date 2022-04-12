В Подмосковье в тестовом режиме заработало мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта

Пассажиры общественного транспорта Подмосковья смогут воспользоваться новым мобильным приложением «Транспорт Подмосковья», которое сделает поездки удобнее и комфортнее. Пилотный проект мобильного сервиса стартовал с подключения автобусов Мострансавто – в приложении доступны более 1000 маршрутов перевозчика. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

«Сейчас приложение работает в тестовом режиме, но уже в нем доступно расписание и движение автобусов онлайн, – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Анна Кротова. – В течение нескольких месяцев, в том числе благодаря обратной связи от пассажиров, мы сделаем приложение более удобным для жителей. В новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку. Приложение позволит также узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта»

Приложение создано в рамках информационного взаимодействия Московской области и компании «Датапакс». По результатам пилота будет проведена оценка потребности жителей в создании сервисов для построения мультимодальных перевозок, совмещения расписаний с разными видами транспорта, а также необходимости в дополнительных источниках информирования.

Мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта

«Внедрение цифровых решений повышает комфорт пассажирских перевозок, сокращает время в пути и делает общественный транспорт более привлекательным для пассажиров, – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс». – Приложение уже доступно для пользователей в App Store и Google Play. В перспективе развитие технологии MaaS – мобильности как услуги – позволит жителям Московской области планировать поездку на различных видах транспорта с учетом пересадок».

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.