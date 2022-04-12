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Предприниматели могут подать заявку на гранты для проведения пилотного тестирования инноваций

В Москве открыли прием заявок на гранты для проведения пилотных тестирований инновационных решений. Их могут получить любые зарегистрированные в столице технологические компании или стартапы, которые проверяют работу своих продуктов и сервисов на объектах городской инфраструктуры. Подать заявку на получение гранта можно на портале i.moscow. Об этом CNews сообщили представители «Агентства инноваций Москвы».

Размер грантов составит до 2 млн руб. на каждое испытание. Средства будут выделяться в рамках программы пилотного тестирования, которую реализует «Агентство инноваций Москвы», подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«Предоставление грантов на пилотное тестирование инновационной продукции входит в пакет мер по стабилизации экономики Москвы, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Столичные власти выделили 200 млн руб. на тестирование инновационной продукции, которая в том числе может выступить аналогом ранее импортируемых товаров. Предприниматели смогут компенсировать затраты на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, а также на аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки».

Возможности для тестирования предоставляют 60 городских площадок: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, компании, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, и другие. Число объектов, на которых можно протестировать продукт и затем компенсировать затраты, постоянно увеличивается.

Программа пилотного тестирования реализуется в Москве с 2019 г. и позволяет разработчикам новых технологий и продуктов проводить испытания в реальных условиях. По их результатам предприниматели могут оценить рыночный потенциал своих продуктов и получить обратную связь от пользователей, а потенциальные заказчики — ознакомиться с отечественными разработками и рассмотреть возможность их внедрения в городское хозяйство.

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