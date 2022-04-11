Завершился Форум «ГОСЗАКАЗ»: как решили поддержать производителей и бизнес во время санкций

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» проходил в Москве с 6 по 8 апреля. Экспозицию в «Сколково» посетили около 5 тысяч человек, более 200 компаний представили инновационную продукцию и заверили в готовности наполнить внутренний рынок отечественными технологическими решениями.

Мероприятие проходило под лозунгом «Время российской промышленности!». Задачей участников было найти пути поддержки национального индустриального сектора и бизнеса во время санкций.

Открывая Форум, председатель Оргкомитета форума вице-премьер Юрий Борисов посетил стенды с наукоемкой продукцией «Росатома», «Ростеха», концерна «Алмаз-Антей», «Автодора» и «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК). По мнению Борисова, именно на высокотехнологичные отрасли экономики следует делать ставку. На стенде Инжинирингового центра «Кинетика» ему продемонстрировали отечественный 3D-принтер.

«В этом году Форум проводился в особых экономических условиях. Нам удалось оперативно перестроить повестку под реалии сегодняшнего дня. Экспертное сообщество ежегодно использует нашу площадку как плацдарм для подготовки законодательных инициатив. Сейчас мы оперативно готовим резолюцию, которая ляжет в основу поручения Правительства по итогам мероприятия. Решать поставленные задачи надо максимально быстро. Время не ждет», – отметил Андрей Садофьев, директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ».

Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Закупки российской продукции – новые вызовы», организованное Правительством РФ. Спикеры сообщили, что работают над задачей решить, как максимально сблизить заказчиков по 44 и 223 ФЗ и убрать все мешающие барьеры. Так, решили, что нужно менять внутренние регламенты и стандарты корпоративных закупок, необходимо от краткосрочной системы планирования закупок от 1 года до 3 лет выходить на долгосрочные офсетные контракты. Говорили о существенном развитии ГИСП, и появлении принципиально новых механизмов поиска контрагентов – таких, как Биржа импортозамещения. А также о том, что ГИС ЕИС скоро станет также системой бюджетных платежей. Задача сократить срок оплаты предприятиям с 30 дней до 7 дней.

Замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов сообщил, что всего за несколько дней по запросам бизнеса были приняты поправки в закон о промышленной политике, послабления по срокам реализации контрактов и степени локализации производств. Фонд развития промышленности будет докапитализирован на 20 млрд рублей.

Сквозной темой форума стал доступ индустриального сектора и бизнеса к инвестициям и кредитам по адекватной ставке. Крупнейшие финансовые организации, участвовавшие в Форуме, опорные банки ПСБ, «Новикомбанк», «Газпромбанк» подтвердили готовность продолжать поддерживать промышленность и МСП кредитными продуктами по льготным ставкам. В ПСБ сообщили об особых преференциях для компаний, работающих в гособоронзаказе (0,25%-0,5% от ключевой ставки). Также ПСБ продолжит кредитование ОПК по уже выданным объемам по льготной ставке, составляющей 0,75% от ключевой.

В неформальной обстановке Делового обеда представители крупнейших госкомпаний и корпораций страны обсудили предстоящую реформу 223-ФЗ в пользу национального режима в закупках. Также участники мероприятия говорили о механизме, который считается спасательным кругом экономики – офсетный контракт.

Стратегическая сессия «Технологический суверенитет и импортозамещение: новые инструменты в арсенале промышленности», по сути, стала анонсом новой линии Минпромторга в сфере ИТ. Министерство будет создавать и развивать инжиниринговые дизайн-центры на платформе консорциумов - союзов предприятий, добровольно объединившихся с целью координации их деятельности для достижения определённой цели. Они позволят объединить усилия отечественных производителей микроэлектроники и софта под государственный заказ конечного продукта – программно-аппаратных комплексов. Будут расширены льготы для таких дизайн-центров. Дефициты компонентной базы планируется перекрыть за счет гибкого параллельного импорта и разумного регулирования в пользу решений с российским процессором. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Второй день форума был посвящен инструментам законодательного регулирования контрактной системы и корпоративных закупок. В рамках второго пленарного заседания состоялось масштабное обсуждение новаций 44-ФЗ.

Также состоялся круглый стол «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста отечественного производства». Мероприятие прошло под эгидой ПСБ. Анонсировали запуск новой программы под рабочим названием «Гражданский выпуск ОПК». Программа предусматривает прямое финансирование проектов ОПК посредством вхождения в уставной капитал компании с последующим выкупом доли. Также решением Правительства РФ предусмотрено возмещение затрат на реинжиниринг образцов деталей, а также выдача грантов инжиниринговым центрам. В 2022 году принято решение выделить финансирование программы реверсивного инжиниринга в стопроцентном объеме. По сути, это значит, что государство создает новый класс реверс-инженеров, специалистов способных передокументировать иностранные технологические решения под нужды отечественной индустриальной базы.

Федеральная антимонопольная служба РФ стала организатором дискуссии «ФАС России. Контроль в новой реальности». В первую очередь, на повестке дня стояло расширение практики закупок у единственного поставщика.

Региональным экосистемам закупок, было посвящено Открытое заседание Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», которое завершало второй день форума.

Тематические мероприятия третьего дня были посвящены закупкам со сложной отраслевой спецификой: медицине, земельным торгам, коммерческому сектору, гособоронзаказу и возможностям цифровизации для их упрощения.

Дискуссия «Закупки в здравоохранении» позволила взглянуть на контрактные механизмы, используемые в медицинской отрасли, как на источник передового опыта. Здесь есть опыт, опережающий время – например в области ценообразования успешно применяется методика средневзвешенных, референтных цен. Находка отрасли – маркировка продукции.

На презентации «Запуск torgi.gov.ru — единой ГИС по реализации государственного и муниципального имущества» были представлены функциональные возможности новой системы, которая значительно увеличит приток инвестиций в инфраструктуру и основные фонды, а также поможет бизнесу.

За круглым столом «Коммерческие закупки: что можно взять на вооружение государству» участники выявили проблему регламентации переговоров между заказчиком и исполнителем и предложили решение. Необходимо разделить переговоры с поставщиком на те, которые возможны и приветствуются, и те, которые недопустимы. Данный вопрос должен быть урегулирован либо в Законе, либо на уровне разъяснения ФАС.

На специальной сессии «Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для малых предпринимателей» лидеры мнений озвучили проблему обеспечения банковских гарантий. Предприниматели воспринимают закупки как «чёрный ящик». Решить эту проблему могут помочь Электронные магазины, которые есть в каждом регионе.

Традиционно форум завершился открытой сессией, на которой посетители задали вопросы представителям Минфина, ФАС и Федерального казначейства.