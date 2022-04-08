Малый и средний бизнес сможет приобрести новые программные продукты со скидкой 50%

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявляет о начале нового отбора облачного программного обеспечения для участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. Правообладатели могут подать заявку на портале государственных услуг. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Программа Минцифры России позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 130 программных продуктов от 29 российских производителей.

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«Программа показала высокую востребованность как среди правообладателей программного обеспечения, так и среди представителей малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день последними приобретено уже около 300 тыс. лицензий. В этом году мы сможем помочь гораздо большему числу компаний – нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования, около 2 млрд руб.», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В новом отборе принято решение сконцентрироваться на программном обеспечении, которое напрямую влияет на эффективность бизнеса. Мы ждем заявок от правообладателей ERP, CRM, специализированного ПО, необходимого малым и средним предпринимателям: например, производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам — решений, которые повышают производительность, улучшают качество, снижают издержки», — отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.