Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом

Компания Simetra совместно с Администрацией Краснодара запустила информационный портал, на котором будет оперативно рассказывать о разработке программы усовершенствования системы общественного транспорта в Краснодаре. Жители города смогут следить за всем ходом проекта, оперативно узнавать новости и текущую ситуацию и делиться своими предложениями по конкретным мероприятиям в его составе. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

На данный момент Simetra разрабатывает документ планирования регулярных перевозок всеми видами общественного транспорта столицы Краснодарского края. В результате город получит программу развития маршрутной сети и перехода на новую систему организации транспортного обслуживания пассажиров, включая экономическое обоснование и расчет стоимости ее установления и последующей эксплуатации.

«Simetra придерживается политики открытости в транспортных проектах, учета интересов и мнений всех сторон. Поэтому нам было важно, чтобы горожане видели ход проекта и принимаемые решения. Каждый житель Краснодара может направить в адрес рабочей группы свои предложения, комментарии и замечания по работе городского пассажирского транспорта. На сегодняшний день уже стартовал опрос жителей города о качестве транспортной системы Краснодара, а также состоялась первая встреча участников проекта, на которой была сформирована рабочая группа», — сказал Владимир Валдин, директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra.

Ориентируясь на результаты исследований и математических расчетов, Simetra предложит новую сеть муниципальных маршрутов, которая позволит заменить большое количество маломерных коммерческих автобусов на сеть больших современных низкопольных автобусов. Расчеты будут выполнены с помощью современных программных решений в области транспортного моделирования российского и иностранного производства.

Базу для исследования составят данные, полученные в результате анализа сбора выручки, результаты полевых обследований на маршрутах и остановках, сведения из городских документов социально-экономического развития с учетом мероприятий нового Генерального плана муниципального образования.

На сегодняшний день на 60% завершен первый этап работы — сбор исходных данных, а также полевые и социологические исследования. В активной разработке этап номер два — анализ исходных данных и текущего состояния транспортной системы, а также третий этап проекта, в рамках которого проводится актуализация транспортной макромодели города Краснодара.

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Simetra (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного.

Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов на базе уникальной разработки и поставка программных продуктов немецкой компании PTV Group для создания транспортных макро- и микромоделей, а также продуктов Schlothauer & Wauer для разработки программ светофорных объектов и автоматизированных адаптивных систем по управлению дорожным движением (АСУДД).