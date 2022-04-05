Москва помогает технологическим стартапам создавать импортозамещающие технологии

Столичные предприниматели активно работают над импортозамещением. В этом им помогает городская программа по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow, которая принимает заявки на участие в третьем наборе, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, акселератор помогает масштабировать перспективные ИТ-решения и продукты, которые смогут составить конкуренцию зарубежным сервисам. Один из примеров — российский аналог крупнейшего международного поставщика платежных услуг.

«Наши технологии позволяют создать универсальное и независимое решение для децентрализованных платежных систем, собственные платежные системы и даже могут заменить международные системы переводов», — отметил гендиректор сервиса Андрей Михайлишин.

Другая компания занимается автоматизацией лабораторной микроскопии. Решение представляет собой недорогое устройство на базе смартфона, подключающееся к окуляру микроскопа. При этом нейросетевые алгоритмы анализируют изображение и сами находят патологии.

«Основной игрок на рынке микроскопии крови — шведская компания. Главная проблема их решения — высокая стоимость, более $150 тыс. за устройство. Цена нашего ИИ-микроскопа не превышает $4000. Мы смогли добиться этого благодаря 3D-печати, облачному хранилищу и смартфону в качестве аппаратной базы, а в части оптики используем стандартный лабораторный микроскоп», — сказал генеральный директор компании Ансар Жалялов.

Еще один участник программы StartHub.Moscow — разработчик социальной сети для работы и бизнеса, где можно найти наставников, деловых партнеров и сотрудников.

«Мы считаем, что в России должна быть среда, в которой бизнесам, профессионалам, экспертам будет комфортно и которая будет способствовать росту доходов. В нашем приложении уже зарегистрированы более 500 тыс. пользователей. К концу весны мы ожидаем аудиторию в несколько миллионов человек», — отметил основатель деловой соцсети Семен Теняев.

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для создания, тестирования и внедрения инновационных решений в Москве.

Присоединиться к StartHub.Moscow могут как стартапы, у которых уже есть активные продажи, так и те, у кого есть только команда, проект или минимально жизнеспособный продукт. Резидентам программы предоставляют доступ к площадке технохаба на «Красном Октябре». Там можно воспользоваться коворкингом, залами для выступлений и провести деловые встречи. Кроме того, предприниматели смогут наладить связи с инвесторами и представителями крупных компаний в рамках бизнес-завтраков и других тематических мероприятий.

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Выручка участников двух предыдущих потоков выросла в среднем в три раза. Среди резидентов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них — в несколько раз. Участники уже привлекли 970 млн руб, 10 проектов впервые вышли на рынки стран СНГ и других государств. Кроме того, резиденты подписали 20 соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы.