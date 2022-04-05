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Минцифры запустит маркетплейс российского ПО

Минцифры России открывает прием заявок от правообладателей на размещение продуктов на маркетплейсе российского программного обеспечения. Соответствующая форма опубликована на портале Госуслуг. Для заполнения необходима авторизация в качестве юридического лица. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Мы сделали форму максимально простой. Обязательное условие – продукт должен быть включен в реестр российского программного обеспечения, нужно будет ввести его регистрационный номер. Информацию, содержащуюся в реестре, дублировать не нужно, она впоследствии будет «подтянута» автоматически», – сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения. Страница продукта будет содержать данные о его функционале, стоимости, сферах применения и совместимости с операционными системам, а также информацию о том, какое зарубежное решение он может заменить. Планируется, что портал начнет работу уже в апреле 2022 г.

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