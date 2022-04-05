CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
|

Минцифры предлагает отменить штраф за продажу техники без предустановленного российского ПО

Минцифры России предлагает ввести мораторий на административную ответственность за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которые не предустановлено отечественное ПО. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Почему мы это предлагаем

Из-за приостановки деятельности некоторых зарубежных компаний Правительство России разрешило параллельный импорт товаров. Параллельный импорт – это поставка товара в страну не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом российское законодательство требует, чтобы производители смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров предустанавливали отечественное программное обеспечение. Если ПО не предустановлено, производитель и продавец должны получить штраф. Учитывая разрешение на параллельный импорт, возникает правовая коллизия.

Суть предложения

Сейчас Минцифры предлагает мораторий, который освободит продавцов от штрафов. Министерство уже подготовило соответствующее предложение для внесения изменений в КоАП РФ. Изменения не коснутся производителей техники – за ними сохранится обязательство по предустановке ПО.

История предустановки

Отечественное ПО предустанавливается на устройства с 1 апреля 2021 г. Перечень для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. По итогам отбора 2021 г. был утвержден Перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 г. (распоряжение Правительства России от 31.07.2021 № 2129-р в редакции от 18.09.2021 № 2607-р и 28.12.2021 № 3898-р).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры начало принимать заявки на размещение программ в маркетплейсе российского ПО

Главный спутниковый ТВ-вещатель России потребовал у властей льготы, как у ИТ-компаний

Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews: В ближайшее время мы запустим маркетплейс российского ПО

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Власти выделили российским ИТ-шникам 21,5 миллиарда из Резервного фонда

После демарша Microsoft «Бауманка» перешла с зарубежного софта на российскую САПР

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
В России создан крошечный OLED-экран размером с монетку
Google выпустила браузер, способный сломать интернет
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022