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МФЦ Подмосковья запускают первую онлайн-услугу

На портале госуслуг Московской области появилась первая услуга, которая предоставляется подмосковными МФЦ онлайн. Теперь жители Подмосковья могут получить необходимые данные, не выходя из дома, рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Личные документы» – «Специальные документы». Чтобы получить услугу, необходимо авторизоваться на региональном портале и заполнить электронное заявление.

Онлайн-заявление будет рассмотрено сотрудниками территориальных центров «Мои документы». После этого электронные документы поступят в личный кабинет пользователя на регпортале госуслуг. Если пользователю нужно несколько различных справок, следует подать отдельное заявление для каждого вида. Услуга предоставляется бесплатно.

«Ранее получить услугу можно было только в МФЦ. Это востребованная и популярная у населения услуга: в 2021 г. за выпиской обратились 1,2 млн жителей Московской области, в 2022 г. – уже более 200 тыс. Теперь получить услугу стало удобнее, она предоставляется в электронном виде на региональном портале госуслуг в течение одного рабочего дня», – сказала Надежда Куртяник.

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