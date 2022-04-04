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Более 120 тыс. заявок на запись в первый класс подали через Госуслуги в первые часы работы сервиса

1 апреля 2022 г. на Госуслугах стартовал прием заявлений для записи детей в первый класс. За первые часы работы сервиса пользователи направили уже более 120 тыс. заявлений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2022 г. на Госуслугах была реализована новая функция, позволяющая заранее создать черновик заявления. Родители могли до 1 апреля 2022 г. ввести все нужные данные в форму, сохранить ее в личном кабинете и в нужный момент просто нажать кнопку «отправить». Это позволило не тратить лишнее время при подаче заявления, что очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс — очередность подачи заявления.

К сервису, реализованному в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление», уже подключились 37 российских регионов: Санкт-Петербург, Рязанская, Саратовская, Архангельская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, Липецкая, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Костромская, Челябинская, Свердловская, Оренбургская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Новгородская области, Хабаровский, Красноярский, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Чувашская Республика – Чувашия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Планируется, что до 2022 г. услуга станет доступной для жителей всех субъектов России.

Заявление в школу по месту регистрации можно отправить с 1 апреля до 30 июня 2022 г., в любую другую — с 6 июля по 5 сентября 2022 г.. После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригиналы документов в школу. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах после издания школой распорядительного акта о зачислении.

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