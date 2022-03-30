Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск «суперсетей»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) под председательством главы Минцифры Максута Шадаева на заседании 28 марта 2022 г. утвердила план работ на 2022 год. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Были приняты решения, упрощающие запуск «суперсетей» — совместного использования объектов связи в труднодоступных и малонаселенных районах для оказания услуг абонентам всех операторов.

Операторы универсальных услуг связи обязаны предоставить доступ другим операторам мобильной связи к инфраструктуре, построенной за счет средств фонда универсального обслуживания. При этом упрощена процедура получения разрешения на использование радиочастот при их совместном использовании. Теперь не требуется экспертиза электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств при неизменности условий излучения. Ранее эта процедура занимала до полугода и требовала оплаты.

Среди других решений, принятых на заседании ГКРЧ, – объявленный в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и малых населенных пунктов.

До конца 2022 г. Минцифры проведет мониторинг рынка телекоммуникационного оборудования и консультации с операторами связи для корректировки соответствующих специальных условий использования радиочастотного спектра.