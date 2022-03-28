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Минцифры России освободило операторов от необходимости расширять покрытие LTE в 2022 году

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в рамках антикризисной программы поддержки телеком-операторов до конца 2022 г. вводит мораторий на обременения по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

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