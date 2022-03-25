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Минцифры категорически против любых ограничений передвижения ИТ-специалистов

Минцифры России не поддерживает любые законодательные ограничения, связанные с передвижением ИТ-кадров и их трудоустройством. Такие меры могут привести к увеличению оттока специалистов и деструктивно отразиться на отрасли в целом. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании.

Министерство проводит регулярные встречи с представителями ИТ-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ИТ-специалисты. Создание комфортных условий для развития ИТ-бизнеса в России – единственный разумный способ сохранить кадры.

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