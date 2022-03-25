Более 200 животных вернулись домой или нашли новую семью благодаря сервису на портале мэра Москвы

Москвичи опубликовали более 1500 объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru. Свыше 200 животных вернулись домой или нашли новую семью. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«С помощью централизованного сервиса на mos.ru жители столицы, нашедшие или потерявшие домашних животных, могут оповестить об этом как можно больше горожан и помочь друг другу в поиске. Так, с момента начала работы сервиса уже удалось найти 102 кошки и 111 собак. Просматривать размещенные объявления могут все желающие, а чтобы создавать новые и видеть контакты авторов, понадобится регистрация на mos.ru», — сказала Марина Тавадзе, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Сервис «Поиск пропавших и найденных животных» работает с декабря 2020 г. Он позволяет детально описать питомца, загрузить фотографии и отметить на интерактивной карте место, где его видели в последний раз. Если объявления о пропавших и найденных питомцах совпадают по некоторым параметрам, то система оповещает об этом пользователей и предлагает возможность связаться с владельцем.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно в каталоге услуг в разделе «Животные и окружающий мир» выбрать сервис «Поиск животных». На странице сервиса необходимо выбрать цель обращения, например «Животное пропало» или «Животное найдено», и нажать кнопку «Найти». После этого на экране появится список объявлений о пропавших и найденных животных. Можно указать породу, пол и окрас животного, номер клейма, если есть, написать адрес или отметить на интерактивной карте место, где животное потерялось. Воспользовавшись заданными параметрами, система отфильтрует объявления и, если найдет совпадения, отобразит объявления, соответствующие запросу. В каждом из них есть кнопка «Связаться».

Если подходящего объявления не найдется, можно создать новое, нажав соответствующую кнопку. В электронном объявлении необходимо описать животное, рассказать о месте пропажи или обнаружения, желательно прикрепить фотографии питомца и оставить контакты для связи.

Также рекомендуется подписаться на обновление реестра объявлений: если в сервисе появится объявление, подходящее по параметрам поиска, пользователю придет уведомление на электронную почту. Эта возможность доступна пользователям со стандартной учетной записью на mos.ru.

Чаще в сервисе публиковали информацию о пропаже кошек — всего размещено 770 объявлений. О пропаже собак опубликовано 733 сообщения. В объявлениях, помимо особых примет питомцев, указывали обстоятельства, при которых пропало животное. Например, собаки часто срывались с поводка, испугавшись проезжающих машин, салютов или других громких звуков. Кошки убегали из квартир через приоткрытые двери. Нередко животные не возвращались после самостоятельных прогулок.

Сейчас в сервисе размещено 62 активных объявления. Москвичи сообщают о пропавших хаски, джек-рассел-терьерах, бультерьерах, акита-ину, пуделях и собаках других пород, а в числе потерявшихся кошек — шотландские вислоухие, сибирские и беспородные.

Ветеринарные специалисты отмечают, что наличие электронного микрочипа значительно увеличивает шансы найти потеряшку.

«Сам чип не больше рисового зернышка, при этом капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информация о номере чипа и контактные данные владельца заносятся ветврачом в ветеринарную автоматизированную систему. Если животное потеряется и попадет в приют или ветеринарную клинику, врачи смогут считать номер чипа сканером, получить контакты владельца и связаться с ним. Чипировать своего любимца можно в любой государственной ветеринарной клинике. Процедура занимает несколько минут и абсолютно безопасна для животного», — сказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

В Комитете ветеринарии также добавили, что выгуливать питомца следует в ошейнике с прикрепленным к нему жетоном, на котором указаны кличка питомца и номер телефона хозяина. Это также поможет вернуть любимца, если он убежит.