CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

Обучение в рамках проекта «Цифровые профессии» будет доступно гражданам всех регионов

В России стартовал отбор образовательных организаций, которые будут проводить обучение россиян в рамках проекта «Цифровые профессии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Подготовка кадров для ИТ-отрасли – одна из ключевых задач Правительства, которая приобрела особую актуальность в текущей экономической ситуации. От них будет зависеть дальнейшая цифровизация секторов экономики и информационная безопасность. Для участия в проекте «Цифровые профессии» будут отбираться лучшие образовательные организации, которые имеют опыт подготовки ИТ-специалистов. Обучение будет доступно жителям всех регионов России. Государство компенсирует от 50 до 100% стоимости обучения. Выпускники курсов смогут применять полученные знания в своей работе или полностью изменить сферу деятельности. Старт обучения запланирован на апрель – сразу после определения первых образовательных программ», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» смогут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже средне-профессионального, а также студенты вузов и колледжей. В этом году программа рассчитана на обучение 57,5 тыс. человек.

Подать заявку на обучение теперь можно будет через портал госуслуг. Благодаря этому процесс подачи документов станет удобнее – форма на портале будет частично предзаполнена данными из профиля гражданина.

В этом году образовательные организации представят программы не только по информационным технологиям, но и по смежным специальностям, востребованным при формировании команд. Это, например, продуктовый и системный аналитик, бизнес-архитектор, интернет-маркетолог, веб-дизайнер, ИТ-рекрутер и другие.

Отбор образовательных организаций проводит оператор проекта – Университет 2035. Каталог образовательных программ и курсов будет регулярно пополняться по мере рассмотрения заявок, которые принимаются до конца года.

В 2021 г. свои курсы по самым востребованным ИТ направлениям представили 46 организаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ozon, «Яндекс.маркет» и Wildberries требуют у властей отсрочек от армии и снижения налогов в разы

Эвакуация госсайтов из-за границы провалена. Они по-прежнему используют западные шрифты, изгнанные из ГОСТов

Резидент «Сколково» FIS открыл горячую линию по импортозамещению Microsoft, Oracle, SAP, SAS и IBM

Совкомбанк присоединится к госпрограмме трудоустройства безработных

В NASA нашли проблемы с защитой данных, которые будут устранены только через 2 года

Росфинмониторинг переводит свои системы на PostgreSQL

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
CNEWS TV
Появилось ПО для скачивания фильмов и сериалов с любого стримингового...
CNews FORUM: Как России закрепиться в числе цифровых лидеров?
Россиян заклеймят «меткой позора» от Microsoft. Как не допустить...
Xiaomi наводнила Россию сильно переоцененными смартфонами среднего...
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022