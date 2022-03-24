Croc Code приняла участие в разработке суперсервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации»

Участвующая в реализации проекта «Помощь при переезде в рамках программы реновации» ИТ-компания Croc Code обеспечила автоматизированный сбор и анализ информации о ходе переселения граждан, а также полную синхронизацию взаимодействий специалистов департаментов и ведомств Москвы, центров информирования по переселению (ЦИП) и жителей, включенных в программу реновации.

Суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» разработан в рамках Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) на базе Единой цифровой платформы градостроительной деятельности города Москвы.

В рамках разработки суперсервиса в соответствии с постановлением правительства Москвы от 1 августа 2017 г. №497-ПП была создана единая база данных с информацией обо всех отселяемых домах. Сведения о домах, квартирах и жителях загружаются из множества источников, в частности из «Единого жилищного документа», информационных систем Пенсионного фонда России, Московского портала государственных услуг (МПГУ). Дополнительно суперсервис взаимодействует с автоматизированной информационной системой «Реестр собственности города Москвы» (АИС РСМ) в части выверки данных в базе.

Для оперативного информирования граждан о включении в программу реновации и о ходе переселения система интегрирована с МПГУ. Уведомления приходят в личный кабинет жителя, на электронную почту, в виде push-уведомлений в официальном мобильном приложении и SMS. Также на портале была разработана «Персональная инструкция», в которую из системы суперсервиса загружаются данные по каждому конкретному жителю, который в нее заходит. После проверки введенной гражданином информации система предоставляет ему сведения о необходимых документах, дальнейших шагах и его статусе в процессе переезда.

«Суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» — это уникальный проект для Croc Code. Это одна из первых систем уровня «суперсервис» такого масштаба, выведенная в эксплуатацию в Москве. Суперсервис объединил в себе комплекс тематических услуг для граждан, чье жилье попадает под действие программы реновации. Для реализации проекта команда Croc Code осуществила порядка 20 интеграций с информационными системами и отдельными сервисами органов власти. За счет этого были оцифрованы все основные процедуры, сопровождающие процесс переезда», — сказал Виктор Смирнов, директор бизнес-группы цифровых технологий Croc Code

Для работников центров информирования по переселению специалистами Croc Code было создано автоматизированное рабочее место (АРМ). В АРМ автоматизированы все ключевые этапы процесса переселения — от инициации процесса переселения по каждому конкретному дому до получения ключей от новой квартиры. Таким образом, цифровизация взаимодействий жителей, сотрудников центров информирования и ведомств Москвы позволила существенно сократить объемы бумажной документации, время на обработку запросов, а также количество личных визитов граждан в органы власти.

Также для сотрудников центров информирования и ведомств Москвы был разработан дашборд «Оперативный мониторинг за ходом переселения», который в графическом виде предоставляет полную квартирографию всех отселяемых и заселяемых домов в рамках программы реновации. На виртуальной модели дома сотрудник центра может найти нужную квартиру и узнать, кто в ней проживает и на какой стадии переселения находится. Дашборд позволяет структурировать данные о ходе процесса переезда через связку «отселяемая квартира — семья — заселяемая квартира». При этом на всем этапе цикла переселения вся персональная информация жителей хранится и передается по безопасным и защищенным каналам информационного пространства города Москвы.

Для обмена данными о ходе реализации проекта Croc Code разработал единый интерактивный дашборд «Мониторинг переселения по программе реновации». Через него заказчик получил не только статистические данные по проекту, но и развернутую аналитику по каждому из показателей. Такая функциональность позволяет сравнивать плановые данные с фактическими и, соответственно, оперативно контролировать процесс переселения. Кроме того, в этом дашборде можно отслеживать корректность и полноту вносимых сотрудниками ЦИП данных. Всю актуальную информацию о ходе реализации программы реновации руководство города может получить через этот дашборд в режиме реального времени.

Сервис представляет собой веб-клиент, адаптированный под полноэкранный режим и носимые устройства. Вся разработка велась на базе открытых решений с обеспечением импортонезависимости ПО. В основе сервиса использована база данных PostrgeSQL, с использованием Activity BPM, Java, Spring, Angular.