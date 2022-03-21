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В апреле 2022 г. черновики федпроектов по поддержке гражданской радиоэлектронной промышленности будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство

Заместители председателя Правительства России Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко провели заключительную стратегическую сессию по развитию электронной промышленности. На сессии рабочие группы представили доклады по пяти направлениям отрасли – финансы, наука и кадры, строительство, материалы и оборудование, нормативно-правовое регулирование.

В заседании приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, помощник Президента России Андрей Фурсенко, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Константин Долгов, представители Минфина, Минцифры, Минобрнауки, Администрации Президента, руководители 200 компаний – разработчиков и производителей радиоэлектроники, институтов и научных центров.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что вся работа на стратсессиях была направлена на реализацию шести целей. Отечественные производители должны быть представлены во всех направлениях внутреннего рынка и производить продукцию на российской компонентной базе. Российские компании должны входить в топ-5 мировых производителей микроэлектроники, а объем экспорта продукции в перспективе должен превосходить объем продаж на внутреннем рынке. В России должны быть сосредоточены уникальные компетенции и технологические этапы в рамках международного взаимодействия, а также обеспечен трехкратный рост доли электронной промышленности в ВВП.

Он поручил представить в кратчайшие сроки основные меры поддержки отрасли для включения во второй план Правительства первоочередных действий по развитию российской экономики.

Юрий Борисов отметил потенциал роста российской микроэлектроники и необходимость поддержки отрасли в ближайшее время и в долгосрочной перспективе.

«Сегодня мы заслушали итоговые выступления от рабочих групп, образованных с целью отработки новой стратегии развития радио- и микроэлектроники, и определения того, насколько положение дел в отрасли соответствует заявленным целям и возможностям их достижения в нынешних условиях. На основе проведенной работы будет сделан наш с Дмитрием Николаевичем Чернышенко доклад председателю Правительства России, запланированный на апрель 2022 г. Но могу сказать уже сейчас, что несмотря на жесточайшие санкции, в том числе запрет на поставку в Россию полупроводников с фабрик Тайваня, у отрасли хороший потенциал для роста. И я буду выступать за беспрецедентные меры государственной поддержки отечественной радио- и микроэлектроники как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном горизонте стратегического планирования», – сказал Юрий Борисов.

Дмитрий Чернышенко заявил, что результатом сессий будут сформированные федеральные проекты, направленные на развитие отрасли.

«Сейчас Минпромторгом формируется документация по федеральным проектам, направленным на развитие микроэлектроники. Они основываются на инициативах всех наших рабочих групп. В апреле драфты федпроектов будут представлены на рассмотрение и утверждение в Правительство. Ключевая цель – выйти на национальный проект по гражданской радиоэлектронике, актуальность которого в текущей ситуации вопросов не вызывает. При реализации федпроектов устанавливаются конкретные целевые показатели – сколько и каких продуктов планируется производить, на каких технологиях и с использованием какой компонентной базы, в какие сроки они будут построены или выпущены. При этом мы будем избегать проприетарного программного обеспечения. Все разработки отрасли, сделанные с господдержкой, должны принадлежать государству и быть в открытом доступе для авторизованных российских разработчиков. Мы не исключаем создания государственного репозитория таких разработок», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Финалом будут являться отобранные практические мероприятия по конкретным направлениям развития радиоэлектронной промышленности в условиях ограниченного ресурса, подготовленные рабочими группами в течение месяца.

Участники, разделенные на 19 тематических групп – навигационные приборы, медицинская электроника, интеллектуальные транспортные системы, программно-аппаратные комплексы в сфере искусственного интеллекта и больших данных и т.д. – на протяжении шести недель формировали свои конкретные предложения по дальнейшему развитию отечественной электронной промышленности.

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