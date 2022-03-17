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Результаты медицинских исследований доступны в мобильном приложении «Госуслуги Московской области»

Для жителей Подмосковья расширяется функционал электронной медицинской карты. С результатами лабораторных исследований (анализов), проведенных в пилотных медицинских учреждениях, можно ознакомиться в мобильном приложении регионального портала госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы воспользоваться электронной медкартой, необходимо скачать обновленное мобильное приложение на региональном портале госуслуг, авторизоваться и подтвердить полис ОМС. После этого пользователю будет доступен функционал цифровой медкарты.

«На данный момент в мобильном приложении размещены результаты 2000 лабораторных исследований. К маю 2022 г. система будет обрабатывать лабораторные исследования всех государственных поликлиник Подмосковья, а это более 20 тыс. исследований в месяц. Предварительный анализ пилотного проекта свидетельствует о востребованности услуги среди жителей Подмосковья. Содержащиеся в мобильном приложении данные доступны в любое время и в любом месте, где есть выход в интернет. Электронную медкарту нельзя потерять или повредить, она интерактивна и постоянно обновляется», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

В дальнейшем с помощью электронной медицинской карты жители региона смогут получать информацию о предстоящей или пройденной диспансеризации, рекомендованных и выполненных прививках, рецепты на препараты. Расширение цифровых сервисов, с одной стороны, существенно экономит время жителей Подмосковья, а с другой – снижает нагрузку на государственные учреждения.

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