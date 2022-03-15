Обновленное мобильное приложение «Госуслуги Московской области» появилось на региональном портале

Скачать и установить приложение можно на устройства с операционными системами iOS и Android. Ссылка для скачивания доступна на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь даже в случае отсутствия доступа к онлайн-магазинам App Store и Google Play пользователи могут скачивать приложение “Госуслуги Московской области”. Приложение размещено на региональном портале, поскольку мы перешли на корпоративное распространение, через внутренний сервис правительства региона. Пользователям будет удобно скачать приложение по ссылке, а установка происходит автоматически. Интерфейс приложения понятный для пользователя с любым уровнем цифровой грамотности. Перед началом работы можно увидеть небольшие подсказки по использованию приложения. Для работы в приложении необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В мобильном приложении можно получить информацию об услугах. Также в приложении есть экспертная система, которая поможет разобраться со списком документов для конкретной услуги. Кроме того, в приложении можно найти ближайший офис МФЦ или узнать статус поданного заявления.

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области» доступно по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/app. Если вы ранее уже устанавливали приложение, то нужно его удалить со своего устройства и скачать заново. Официальное приложение установится автоматически. После первого запуска приложения на экране появится предупреждающее сообщение. Чтобы открыть приложение и начать пользоваться сервисами, необходимо в настройках смартфона в разделе «Основные» – «VPN и управление устройством» под заголовком «Корпоративное приложение» перейти на профиль MOTS IKT, GKU и нажать на кнопку «Доверять». После этого разработчик становится доверенным на все время использования приложения.