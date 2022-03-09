Число онлайн-бронирований книг в сервисе «Библиотеки Москвы» превысило 50 тыс.

Менее чем за год москвичи почти 53 тыс. раз забронировали книги в библиотеках с помощью портала mos.ru. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что сегодня сервис «Библиотеки Москвы» обладает всеми необходимыми инструментами, которые позволяют сделать работу с библиотечной сетью еще более удобной. Через интернет можно найти нужные издания, забронировать и забрать их в подходящем месте. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«53 тыс. бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте», — отметила Наталья Сергунина.

Она напомнила, что фонды столичных читален насчитывают свыше 14 млн изданий, включая художественную и научную литературу, учебные пособия.

В сервисе «Библиотеки Москвы» легко отслеживать новые поступления, изучать тематические подборки, продлевать срок возврата книг. Понравившиеся можно добавить в раздел «Избранное». Чтобы их забронировать, понадобится единый читательский билет и стандартная учетная запись на mos.ru. Оформить читательский билет можно в любой городской библиотеке или онлайн, отметили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Чаще всего пользователи mos.ru обращались в библиотеки Юго-Западного округа. Там через сервис книги бронировали свыше 6500 раз. На втором месте библиотеки на западе Москвы, в которых книги забронировали более 6400 тысячи раз. Около 5200 бронирований пришлось на библиотеки на севере города.

Топ книг

Самой популярной в сервисе стала современная русская и зарубежная литература. По числу бронирований лидирует серия романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Книги о юном волшебнике забронировали около одной тысячи раз.

В топ также вошли романы русского писателя Евгения Водолазкина. Самым популярным у читателей стал роман «Лавр», повествующий о жизни и странствиях знахаря. Другие книги этого автора — «Авиатор», «Брисбен» и «Оправдание Острова» — в сервисе «Библиотеки Москвы» забронировали около 400 раз.

В число часто читаемых попали романы Гузель Яхиной «Дети мои» и «Зулейха открывает глаза». А «Эшелон на Самарканд» стал самой бронируемой книгой писательницы.

Популярны у пользователей сервиса «Вторая жизнь Уве» и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Вафельное сердце» Марии Парр, «Дом, в котором…» Мариам Петросян, «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза, «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана, а также книги Рэя Брэдбери, Марка Твена, отметили в Департаменте культуры Москвы.

Как забронировать

Чтобы забронировать книгу на портале mos.ru, необходимо в каталоге услуг найти раздел «Культура, спорт, отдых», выбрать подраздел «Культура» и перейти к категории «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг».

На этой странице можно искать произведения по названию, серии, автору, издательству и другим параметрам. Поиск отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых нужные книги есть в наличии. Здесь же появится информация о том, сколько экземпляров доступно для онлайн-бронирования, а также адрес, контакты и время работы библиотек. Одновременно можно зарезервировать сразу несколько изданий.

Заказ соберут в течение трех дней, после чего у читателя будет еще три дня, чтобы его забрать. Информация о заказах в процессе оформления появится в кабинете читателя. Туда же придет уведомление о готовности книги к выдаче. Книги выдают на 30 дней, но если читателю потребуется больше времени, срок возврата можно отложить. Максимальный срок продления — 30 дней, однако редкие издания могут попросить вернуть раньше.

Книги в библиотеке выдают по единому читательскому билету — пластиковому или электронному. Его можно оформить в любой из 440 городских библиотек или онлайн по ссылке. В кабинете читателя появится штрихкод с номером билета, который нужно будет показать библиотекарю.